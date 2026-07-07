resumen del partido argentina 3 2 egipto mundial

“Milagro”, “Dioses” y más: el mundo habla de la Selección Argentina

por
DOLAR BLUE $
DOLAR OFICIAL $
DOLAR MEP $
DOLAR CCL $
DOLAR TARJETA $
INFLACIÓN 4.2%

La Albiceleste en once minutos transformó una derrota 0-2 en victoria por 3-2 contra Egipto en el Mundial 2026 y copó las primeras planas en todo el planeta.

La Selección Argentina protagonizó un nuevo partido para el infarto y cuando todo parecía perdido encausó una milagrosa remontada para derrotar 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, una victoria que dejó atónitos a los principales medios del mundo, reaccionaron a la victoria comparandolo con un hecho propio de una deidad.

El milagro argentino, fueron las palabras que eligió L´Équipe tras el pitazo final. De manera similar tituló Ge GloboRemontada de Dioses.

seleccion argentina egipto portada ge globo w862

“Messi-Wahnsinn”, que se traduce a “Fiebre por Messi, fueron las palabras de Bild de Alemania mientras que Gazzetta dello Sport fue con Argentina y una remontada Mundial, lo cual acompañó con una volanta tratando de poner en palabras lo sucedido en Atlanta: “Argentina marcó tres goles en 13 minutos y la carrera de Messi en la Copa del Mundo sigue viva”.

seleccion argentina egipto portada bild w862

Notas Relacionadas:

86