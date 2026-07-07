“Milagro”, “Dioses” y más: el mundo habla de la Selección Argentina

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La Albiceleste en once minutos transformó una derrota 0-2 en victoria por 3-2 contra Egipto en el Mundial 2026 y copó las primeras planas en todo el planeta.

La Selección Argentina protagonizó un nuevo partido para el infarto y cuando todo parecía perdido encausó una milagrosa remontada para derrotar 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, una victoria que dejó atónitos a los principales medios del mundo, reaccionaron a la victoria comparandolo con un hecho propio de una deidad.

“ El milagro argentino “, fueron las palabras que eligió L´Équipe tras el pitazo final. De manera similar tituló Ge Globo: “ Remontada de Dioses “.