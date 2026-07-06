Victoria agónica de España y Portugal fue eliminada del Mundial 2026

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España le ganó a Portugal por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026 y se metió en los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de Estados Unidos y Bélgica. El único gol del partido lo marcó Mikel Merino con el tiempo cumplido.

El equipo comandado por Luis De la Fuente nunca dejó de buscar y encontró un premio agónico para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Los cambios del entrenador fueron claves en la recta final del encuentro y el campeón de Europa sigue en camino.

Los arqueros, determinantes en el primer tiempo

La primera parte del encuentro estuvo marcada por el intercambio de ataques entre ambas selecciones.

Cada una tuvo su momento en los 45 minutos iniciales, prestándose la pelota de forma constante y siendo los arqueros determinantes, especialmente Diogo Costa.

El guardameta de Portugal fue clave con varias atajadas para mantener el cero en el arco.

Lo propio hizo Unai Simón bajo los tres palos, siendo exigido en un par de oportunidades por Cristiano Ronaldo.

Dentro de este contexto, Nuno Mendes fue el más incisivo por izquierda y se ocupó de anular a Lamine Yamal.

El debe de ambos es esta parte del partido estuvo en la mitad de la cancha, ya solo fue una zona de tránsito y no generaban juego.

Merino desde el banco le dio la clasificación a España

En el complemento ambos bajaron el ritmo de juego, siendo España el que intentaba aprovechar la velocidad por afuera en el último tramo del campo de juego.

A los 56 minutos Portugal sufrió un duro golpe con la lesión de Mendes, quien era el mejor de su equipo, y en su lugar tuvo que ingresar Semedo por izquierda.

A partir de esta modificación, Lamine se mostró un poco más cómodo y empezó a crecer con el correr de los minutos.

Roberto Martínez mandó a la cancha a Rafael Leao y Diogo Dalot, mientras que De la Fuente sacó a Alex Baena por Ferrán Torres.

Con esta nueva disposición en el ataque con Mikel Oyarzabal por izquierda, España comenzó a llegarle de forma más asidua a Porugal, pero Costa respondió siempre.

El DT de La Furia buscó darle un nuevo aire a la mitad de la cancha con los ingresos de Fabián Ruíz y Merino, y terminó siendo clave.

Con el tiempo cumplido, España jugó rápido un tiro libre y agarró a toda Portugal desprevenida.

Ferrán asistió con un preciso pase a Merino y el jugador del Arsenal definió junto al palo derecho para anotar el único gol del partido.

España elimina así a Portugal y peleará por alcanzar las semifinales ante el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

Mundial 2026: el fixture de 8vos y el cuadro rumbo a la final de la Copa del Mundo

Sábado 4 de julio

Partido 90 – Canadá 0-3 Marruecos

Partido 89 – Paraguay 0-1 Francia

Domingo 5 de julio

Partido 91 – Brasil 1-2 Noruega

Partido 92 – México 2-3 Inglaterra

Lunes 6 de julio

Partido 93 – Portugal 0-1 España

Partido 94 – Estados Unidos v Bélgica

Horarios: 21:00 (ARG/URU), 20:00 (CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX) | Sede: Seattle

Martes 7 de julio

Partido 95 – Argentina v Egipto

Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX) | Sede: Atlanta

Partido 96 – Suiza v Colombia

Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Vancouver