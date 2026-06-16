Mbappé, estelar: los dos récords que rompió con sus golazos ante Senegal en el inicio del Mundial y la corona que disputa con Messi

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El francés superó el registro en Copas del Mundo de su compatriota Just Fontaine (13) y dejó atrás a Olivier Giroud (57) para ser el máximo artillero en la historia de Les Bleus

Con apenas 27 años, Kylian Mbappé inició su tercer Mundial con un rendimiento para seguir de cerca. Después de un primer tiempo irregular, el capitán de Francia se hizo cargo del equipo y anotó dos golazos para ser clave en el triunfo 3-1 sobre Senegal en la apertura del Grupo I.

El hombre del Real Madrid abrió la cuenta con un remate cruzado en la puerta del área chica tras un magistral pase de Michael Olise a los 66 minutos y arruinó las ilusiones de los africanos de alcanzar el empate con un potente disparo desde afuera del área a los 96, segundos después del descuento de Ibrahim Mbaye que le puso suspenso al marcador.

Con el sueño de alcanzar el récord de Cafú de ser finalista de una Copa del Mundo en tres ediciones consecutivas tras alzar el trofeo en Rusia 2018 y ser subcampeón en Qatar 2022, Kiki ya hizo historia en este primer partido de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Llegó a su 58° gol con la camiseta de Francia y superó a Olivier Giroud (57) como el máximo artillero de Les Bleus en la historia. Pero, además, celebró su 14° gol en Mundiales para romper el registro de su compatriota Just Fontaine (13) y quedar a dos del máximo artillero de las Copas del Mundo, el alemán Miroslav Klose. El detalle es que Fontaine logró esa marca en la única Copa del Mundo que afrontó (marcó los 13 goles en los 6 partidos que disputó de Suecia 1958).

Mbappé sumó en el Estadio de Nueva York/Nueva Jerseysu 15ª aparición por Copas del Mundo: había marcado cuatro goles en los siete partidos que disputó del 2018 y celebró ocho tantos en los siete encuentros que acumuló a lo largo de Qatar 2022.

Mbappé quedó a dos goles de ser el máximo artillero en la historia de los mundiales (Foto: Reuters/Mike Segar)

En este contexto, Kylian figura como el tercer futbolista con más anotaciones en la historia de los Mundiales compartiendo el último peldaño de ese podio con el alemán Gerd Müller, quien sumó sus 14 anotaciones entre los Mundiales de 1970 (diez goles) y 1974 (cuatro tantos). Por delante de ellos aparece el Fenómeno Ronaldo, quien cosechó 15 gritos en 19 presentaciones con Brasil (cuatro en 1998, ocho en 2002 y tres en 2006) con un detalle: no gritó en Estados Unidos 1994.

El líder del conteo histórico es el mencionado Klose, que repartió sus cifras entre el 2002 (cinco goles), 2006 (cinco), 2010 (cuatro) y 2014 (dos).

El dato extra en esta tabla aparece en que la disputa por ese cetro está activa: Lionel Messi, en su sexta Copa del Mundo, también pelea por alcanzar a Klose. La Pulga figura con 13 goles en 26 juegos mundialistas entre 2006 (un gol), 2014 (cuatro goles), 2018 (uno) y 2022 (siete). El dato es que en 2010 no logró gritar.

“No creo que estemos del todo en marcha. Pero siempre es bueno empezar las competiciones. Te da un poco más de tranquilidad, aunque en un Mundial nunca se está tranquilo. Ya lo hemos visto con los demás equipos: es complicado empezar con una victoria. Todos los equipos saben que el Mundial es único, todo el mundo quiere ganar y dar una buena imagen de su país. Hoy no ha sido un partido fácil. Sabemos que en cualquier momento podemos marcar, y eso ayuda”, expresó el capitán francés tras el encuentro.

“¿Las críticas? No hay revancha. Si empezara a jugar para callar a todos los que me critican, tendría que jugar hasta los 80 años. Juego para hacer historia en mi país y para conseguir que mi selección gane el Mundial. Solo es el primer partido de la fase de grupos. La gente tiene que entusiasmarse, criticar. Nosotros siempre debemos mantener la calma en lo que tenemos que hacer”, aseguró.