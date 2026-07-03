La reacción de la prensa internacional tras la angustiosa clasificación argentina

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Se describió “el susto de los argentinos”, y que se “evitó un milagro”. En Inglaterra se quejaron porque no fue amonestado el Cuti Romero.

La prensa internacional expuso la sorpresa del Planeta Fútbol por todo lo que sufrió la Selección Argentina para superar a Cabo Verde y clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. Esto, pese a que los Tiburones Azules ya tenían el antecedente de haber bancado los empates frente a España y Uruguay en la fase de grupos.

La Gazzetta dello Sport, medio referente de Italia, titulo: “¡Qué susto se llevaron los argentinos! Un gol en contra en la prórroga los salvó, y Cabo Verde se marchó con la frente en alto”.

Gazzetta dello Sport: “Argentina se salva con un gol en contra en tiempo suplementario”.

The Guardian de Inglaterra escribió: “Cabo Verde amaga con dar una sorpresa histórica en el Mundial antes de que los vigentes campeones destruyan su sueño en la prórroga”. Uno de sus columnistas opinó: “Entiendo totalmente por qué Argentina celebrará su victoria de esta noche. Cabo Verde le plantó cara de tú a tú. No cualquiera lo hace. Me pregunto qué habría pasado hoy si las múltiples faltas de Romero merecedoras de tarjeta amarilla hubieran sido sancionadas como tales”.

Marca de España: “Argentina se salva en la prórroga de sufrir el mayor milagro en la historia de los Mundiales”. El comentarista, Juan Castro, opinó: “Un gol del Cuti Romero en el minuto 111 (o de Diney en propia puerta) salvó a la vigente campeona del mundo de un fiasco Mundial en Miami. Una prórroga que pasará a la historia, pese al triunfo albiceleste, por lo que pudo ser, que ya es mucho, pues hablamos de la número 1 del ránking FIFA y la 67, Cabo Verde”.

Marca: “Argentina se salva en la prórrolga de sufrir el mayor milagro de la historia de los Mundiales”.

Mundo Deportivo, de Barcelona, tituló: “Argentina necesitó a Messi y una prórroga para tumbar a Cabo Verde”. La comentarista, Cristina Cubero, opinó: “Leo Messi sufrió como nunca. Acabó agotado, exhausto, sabiendo que necesitará mucho más que su fútbol para ganar este Mundial”.

Mundo Deportivo: “Argentina necesitó a Messi y una prórroga para tumbar a Cabo Verde”.

Referí, de Montevideo, tituló: “En un partido frenético y muy duro, la Albiceleste clasificó a octavos”.

A Bola, de Portugal, enfocó en los méritos del rival, que fue colonia hasta 1975. “Se terminó el sueño de los Tiburones, que cayeron de pie”.

A Bola de Portugal: Los Tiburones Azules cayeron de pie.

As, de Madrid, tituló: “Messi no quiere milagros”. Y escribió: “Puedes jugar rematadamente mal y ganar (si tienes a Messi), pero no siempre funciona o, como en este caso, no evita el sufrimiento. Argentina padeció al máximo para dejar fuera del Mundial a una Cabo Verde que llevó al límite a la campeona del mundo, prórroga incluida, que contó con la estelar aparición de Lopes Cabral, jugador del Benfica y que, con un golazo, desesperó por completo a los internacionales albicelestes, justo hasta que apareció la cabeza del Cuti Romero y un toque en la mano de Borges que metió dentro un remate que iba fuera en el minuto 111”.

As: Messi no quiere milagros.

Globoesporte, de Brasil, tituló: “Ufa, Ufa, Argentina”. Y agregó: “Los campeones del mundo sufren ante un valiente Cabo Verde”.

Globo: Ufa, Ufa, Argentina.

L’Equipe, de Francia, tituló: “El campeón defensor estuvo a punto de perder”. Además, escribió: “A pesar del vigésimo gol de Lionel Messi en un Mundial, Argentina se vio obligada a jugar la prórroga contra una formidable selección de Cabo Verde, pero finalmente ganó en el tiempo extra (3-2) y se unió a Egipto en los octavos de final”.

L’Equipe: “El campeón defensor estuvo a punto de perder”.

La Tercera de Chile: “Argentina sufre en exceso”. También escribió: “En su partido más opaco en lo que va de la Copa del Mundo, la Albiceleste tuvo que bregar durante 120 minutos para superar a los Tiburones Azules, de encomiable esfuerzo”.

La Tercera de Chile: “Argentina sufre en exceso”.

Record, de Portugal, también enfocó en el rival: “Cabo Verde asustón al campeón mundial, pero se queda en 16avos”.