Sube a más de 2.640 el número de fallecidos en los terremotos de Venezuela: 32 son españoles

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Un vigilante de seguridad ha sido rescatado con vida ocho días después de que dos terremotos sacudieran el norte de Venezuela. El país suma ya 2.645 muertos y 12.400 heridos, mientras continúan los trabajos de búsqueda con equipos de más de veinte países.

Hernán Gil trabajaba como vigilante en un edificio de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, cuando los dos terremotos hicieron colapsar la estructura sobre su cabeza. Quedó atrapado en la garita del sótano, bajo lo que los rescatistas calcularon en unas 140 toneladas de escombros. Allí permaneció ocho días.

El operativo, en el que participaron equipos de Costa Rica, Chile, El Salvador y otros países, se prolongó durante casi 72 horas ininterrumpidas una vez localizado con vida. Los rescatistas abrieron un conducto estrecho por el que le hacían llegar agua y suero mediante una jeringuilla, y utilizaron una cámara para vigilar su estado y hablar con él.

La inestabilidad del terreno obligó incluso a replantear el acceso para evitar un nuevo derrumbe mientras retiraban material.

Gil salió del edificio sobre una camilla, consciente y sin heridas graves más allá de una luxación de clavícula y golpes menores; según su esposa, logró protegerse en el momento del colapso escondiéndose bajo una mesa. Su familia lo describe como un motivo de aliento para un país que, después de una semana, veía cada vez más lejana la posibilidad de encontrar supervivientes.

El balance sigue creciendo pese al hallazgo

La cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto asciende ya a 2.645, con 12.400 heridos, según los últimos datos trasladados por las autoridades. El Gobierno venezolano cifra en más de 6.400 el número de personas rescatadas con vida entre los escombros desde el día del seísmo.

Rodríguez ha defendido la respuesta del Estado, que según explicó se activó “a pocas horas” del terremoto con un decreto de emergencia y el despliegue de los sistemas de protección civil.

También ha agradecido el apoyo internacional, con mención específica a Estados Unidos, España, Brasil, Italia y El Salvador. Naciones Unidas calcula que unos 3.000 rescatistas de fuera de Venezuela seguían trabajando sobre el terreno en los últimos días.

La presidenta encargada reconoció además atravesar una “afección de salud” de la que no dio más detalles, y admitió sentir “un dolor interno muy profundo” al hablar del balance de la catástrofe.

Se trata del terremoto más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo, muy por encima del de julio de 1967, cuando un seísmo cerca de Caracas dejó 245 muertos. La Guaira, la región más golpeada esta vez, ya había sufrido en 1999 un desastre similar por los deslizamientos de tierra que causaron miles de víctimas.

Los españoles fallecidos llegan a 32

Asuntos Exterioresconfirmó este viernes que el número de ciudadanos españoles muertos por los terremotos asciende a 32.

Exteriores mantiene abiertas desde el primer día las líneas de emergencia consular, cuyos datos de contacto están disponibles en las redes del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y pide a los españoles en el país que las utilicen ante cualquier duda.

La @AECID_es con Venezuela.



Desplegamos el hospital de campaña para ayudar al pueblo hermano venezolano.



Mis condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de los 29 españoles fallecidos. https://t.co/wiZKKlqlMq — José Manuel Albares (@jmalbares) July 3, 2026

Albares confirmó también el envío del hospital de campaña de la Aecid, con un equipo de unos 90 profesionales sanitarios, que según la propia agencia comenzará a atender pacientes en menos de 24 horas.