Las cuatro fenomenales atajadas a Lionel Messi de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se hizo viral en el Mundial

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El guardametas de 40 años, que pasó de 50 mil seguidores a 18 millones en Instagram, fue clave para llevar el partido ante Argentina al tiempo extra

La historia de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, será sin dudas una de las más recordadas de este Mundial. El guardametas que se convirtió en viral en el debut del seleccionado con su actuación ante España volvió a ser la estrella del equipo ante la selección argentina en el duelo de 16avos de final con cuatro atajadas fenomenales a Lionel Messi.

El guardametas de 40 años, que pasó de 50 mil seguidores en Instagram en el inicio del certamen a 18 millones actualmente, realizó tres atajadas en el complemento para forzar el tiempo extra y reapareció otra vez en el primer tiempo del suplementario para sumar a su historial una cuarta intervención fundamental

¡Vozinha le negó el segundo a Messi! pic.twitter.com/w8vG9YmT9t — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Luego del golazo que anotó Messi a los 29 minutos de la primera parte, el referente del elenco africano se convirtió en una muralla ante cada aparición de Leo. A los 62 minutos, con el partido 1-1 tras el empate de Deroy Duarte, Lautaro Martínez dejó mano a mano al rosarino: el derechazo impactó en el cuerpo de Vozinha.

VOZINHA LE SACÓ EL DOBLETE A MESSI



El arquero de Cabo Verde y una gran reacción ante el tiro libre de Leo. pic.twitter.com/dFXgGMy5fl — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Diez minutos más tarde, Messi se hizo cargo de un tiro libre, aprovechó la orden del juez canadiense Drew Fischer y ejecutó por sorpresa. Vozinha, que estaba en el otro palo, reaccionó con lo justo y sacó lo que parecía un gol cantado. El tiempo jugaba en contra de la Selección cuando se disputaba el cuarto minuto de los ocho adicionados cuando otro tiro libre quedó a pedir del capitán: Messi sacó un tiro rasante desde la puerta del área, pero el 1 evitó la derrota sobre la hora.

En el primer tiempo extra, cuando se jugaba el primer minuto de los tres sumados por el árbitro, un mal pase atrás de Argentina se convirtió en una involuntaria asistencia de un futbolista rival: Messi le pegó de primera desde la puerta del área y el golero sacó una pelota fenomenal.