En un partido para el infarto, la Selección Argentina eliminó a Cabo Verde y está en octavos del Mundial 2026

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Tras un alargue de novela, la Scaloneta se impuso por 3-2 sobre el combinado africano en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA y jugará ante Egipto en la próxima ronda.

La Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde después de un tiempo suplementario vibrante y se clasificó a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará a Egipto. Lionel Messi abrió el marcador en el primer tiempo, Deyroy Duarte empató en el complemento y, ya en el alargue, Lisandro Martínez volvió a adelantar al seleccionado. Sidny Lopes Cabral igualó otra vez para Cabo Verde, pero Cristian Romero, de cabeza tras un córner ejecutado por Messi, marcó el 3-2 definitivo. En los minutos finales, el equipo de Lionel Scaloni sufrió el asedio del conjunto africano, que llenó el área de centros y exigió en varias oportunidades a Dibu Martínez. El arquero volvió a ser determinante para sostener la ventaja y asegurar el pase de la selección a la próxima instancia.