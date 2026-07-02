Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: “Él ama lo que hace”

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Mientras presenta The Last Sunrise, la actriz abrió una ventana a su vínculo con el piloto argentino y explicó que verlo competir le genera admiración

En el marco de la gira promocional de su nueva película, Maia Reficco rompió el silencio sobre su vida junto a Franco Colapinto y se refirió por primera vez en detalle al piloto de Fórmula 1 como su pareja, con declaraciones que circularon de inmediato en medios de todo el mundo. “No me puedo quejar”, resumió la actriz y cantante de 25 años en una entrevista con el medio estadounidense Entertainment Tonight, especializado en cine y series

En el marco de la gira promocional de su nueva película, Maia Reficco rompió el silencio sobre su vida junto a Franco Colapinto y se refirió por primera vez en detalle al piloto de Fórmula 1 como su pareja, con declaraciones que circularon de inmediato en medios de todo el mundo. “No me puedo quejar”, resumió la actriz y cantante de 25 años en una entrevista con el medio estadounidense Entertainment Tonight, especializado en cine y series.

Las declaraciones de Reficco llegaron mientras promociona The Last Sunrise, una película con estreno previsto para el 26 de agosto en Prime Video y un elenco que incluye a Eva Longoria como su madre en la ficción y al actor y modelo español Fernando Líndez como su interés amoroso en pantalla. Pese al foco profesional del momento, la pregunta sobre Colapinto era inevitable y la artista la respondió sin rodeos.

Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto y lo definió públicamente como su pareja (@AlpineF1Team)

Consultada sobre si se pone nerviosa cada vez que el piloto de 23 años compite en la Fórmula 1, Reficco fue categórica: “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa con alguien que está haciendo lo que ama. Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo”. Para ilustrar esa sensación, recurrió a dos referencias personales: su hermano Joaquín Reficco y Lionel Messi. “Es como ver a mi hermano cantar o ser fan de Messi y verlo jugar a la pelota”, dijo.

La actriz fue más lejos al definir qué espera de la relación. “Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, todo lo que puedo pedir es que él sea feliz y haga lo que ama”, declaró, en lo que constituyó la primera vez que usó públicamente la palabra “pareja” para referirse al corredor de la escudería Alpine. Y repitió la idea como para cerrar cualquier especulación: “No me pongo nerviosa porque él hace lo que ama. No me puedo quejar”.

La actriz Maia Reficco compartió una tierna foto junto al piloto Franco Colapinto, confirmando así su romance públicamente

El romance entre Reficco y Colapinto dejó de ser un rumor en abril de este año, cuando el piloto regresó a Buenos Aires para el Road Show que realizó en Palermo ante más de medio millón de personas. Fue en ese contexto cuando la pareja se mostró junta por primera vez en público: primero caminando de la mano en Los Cardales, luego en una pista de karting en Zárate durante la previa a la demostración. Poco después, Reficco publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve su mano sujetando la cara de él, una imagen que funcionó como confirmación oficial del vínculo.

Desde entonces, la presencia de Reficco en el paddock de la F1 se volvió habitual. La actriz acompañó a Colapinto al Gran Premio de Miami, donde el pilarense terminó séptimo, y al de Montreal, donde llegó sexto. Ambas posiciones son las mejores marcas del piloto en su carrera hasta el momento. En esas apariciones, la pareja ingresó junta a las instalaciones del equipo y fue fotografiada en múltiples ocasiones.

Maia Reficco compartió un collage de imágenes para celebrar el cumpleaños de Franco Colapinto, mostrando momentos juntos en París y una tierna selfie

Para el cumpleaños número 23 de Colapinto, Reficco publicó una serie de postales en Instagram que condensaron distintos momentos compartidos: el piloto frente a la Torre Eiffel en París, una selfie en la que él la abraza y besa en la mejilla, y una imagen más cotidiana en un aeropuerto. “Qué los cumplas feliz”, escribió junto a las fotos, con un emoji de corazón blanco y otro de carita emocionada.

El contexto deportivo de Colapinto también acompaña este momento. El piloto, que usa el número 43 en su monoplaza y tiene como máximo referente histórico a Ayrton Senna, enfrenta una temporada con desafíos técnicos en distintos circuitos europeos. En las previas de las competencias, se han registrado detalles de la cotidianeidad de la pareja, como el uso por parte del corredor de un termo decorado con motivos de la Selección Argentina y Messi.