Enorme carrera de Franco Colapinto en Silverstone: remontó 10 posiciones y volvió a sumar puntos

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El argentino finalizó noveno tras largar desde la 19° plaza en el Gran Premio de Gran Bretaña con Alpine y completó una sublime actuación en la Fórmula 1. Pierre Gasly culminó 10°. Charles Leclerc de Ferrari ganó por primera vez en el año

Franco Colapinto completó una de sus mejores carreras en la Fórmula 1 al ganar diez lugares y cruzar la bandera a cuadros en la novena plaza del Gran Premio de Gran Bretaña. Alpine tuvo una gran remontada con el argentino y su compañero Pierre Gasly, quien terminó décimo. Charles Leclerc se quedó con la victoria y se subirá a lo más alto del podio por primera vez en la temporada. Tras un enorme espectáculo en Silverstone, la competición terminó bajo Safety Car por una salida de pista de Max Verstappen cerca del final.

El argentino largó 19° luego de una fuerte salida de pista en la qualy producto de una falla en su monoplaza. Al igual que en la Sprint, tuvo un sublime comienzo en el que escaló al 16° lugar. Incluso, se puso rueda a rueda con su compañero Gasly en una intensa pelea entre los hombres de Alpine. Luego de esto, ambos avanzaron a la par: Franco adelantó a Nico Hulkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas) y Carlos Sainz (Williams) para ubicarse 12°, mientras que el francés hizo lo propio para posicionarse 11°.

Tras un firme stint en el que el monoplaza del team galo, Gasly tuvo una pésima detención en boxes que le permitió a Colapinto quedar adelante. El joven de 23 años superó a Oliver Bearman (Haas) para adueñarse del 11° puesto y aspirar a sumar el punto que hasta ese momento le pertenecía a Gabriel Bortoleto. Sin embargo, el ritmo de carrera del Audi fue considerablemente superior y el brasileño se alejó rápidamente del argentino. Nico Hulkenberg hizo lo propio con Gasly, pero una falla en su monoplaza lo obligó a abandonar.

Andrea Kimi Antonelli sufrió un desperfecto en su auto y, además de una penalización de cinco segundos por superar límites de pista, quedó relegado a la novena ubicación, adelante de Colapinto. El punto de inflexión llegó en la vuelta 48 con el accidente de Verstappen: dirección de carrera sacó un auto de seguridad que perduró hasta el final de la carrera.

Esto le permitió a Colapinto ubicarse en el 9° lugar —adelantó al Mercedes por la sanción— y cosechó una remontada de diez lugares. Gasly hizo lo propio en la 10° plaza y Alpine sumó tres puntos en un fin de semana que comenzó complicado.

Charles Leclerc obtuvo su primera victoria del año. El monegasco se quedó con la punta en la largada y, desde entonces, manejó la ventaja sobre Kimi Antonelli, quien quedó fuera de la pelea tras el problema en su monoplaza. George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio y recortaron una importante distancia sobre el joven italiano de Mercedes en la lucha por el título de la Fórmula 1.

Más allá de que el campeonato de la Máxima tendrá un descanso de una semana, Colapinto participará del histórico Festival de la Velocidad de Goodwood el domingo 12 de julio. El joven de 23 años volverá a manejar el Lotus E20 que condujo en su exhibición en Buenos Aires. Respecto a la F1, el fin de semana siguiente, del 17 al 19 de julio, se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica. La actividad en la mítica pista de Spa-Francorchamps será con el típico horario europeo: el viernes se abrirá a las 8:30 con la FP1, la sesión de clasificación dará inicio a las 11:00 del sábado y el domingo se disputará la carrera principal desde las 10:00.