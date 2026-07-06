La inesperada historia que une a Erling Haaland con la Argentina y pocos conocían

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Una conexión futbolística que desafía fronteras y sorprende a los fanáticos del deporte.

Aunque es considerado uno de los delanteros más letales del fútbol mundial, Erling Haaland también tiene una faceta que despierta sorpresa, especialmente entre los hinchas argentinos: su simpatía por Boca Juniors.

El atacante noruego comenzó a desarrollar ese vínculo durante su paso por el Borussia Dortmund, cuando compartió vestuario con el defensor argentino Leonardo Balerdi.

Fue justamente Balerdi quien le mostró imágenes de la hinchada xeneize, el ambiente único que se vive en La Bombonera y la intensidad con la que los fanáticos acompañan al equipo en cada encuentro.

Con el correr del tiempo, además, le obsequió camisetas del club y le transmitió distintas

historias sobre la identidad y la mística de Boca, algo que terminó despertando un fuerte interés en Haaland.

De la curiosidad al fanatismo por Boca

Erling Haaland, el goleador y figura de Noruega. (WEB)

Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una verdadera pasión. Desde entonces, el goleador siguió de cerca la actualidad del conjunto argentino y, en más de una ocasión, fue visto luciendo la camiseta azul y oro.

La historia personal de Haaland que pocos conocen

Más allá de sus impresionantes números dentro de la cancha, la vida de Haaland está repleta de particularidades. Nació en Leeds, Inglaterra, por lo que tenía la posibilidad de representar a la selección inglesa. Sin embargo, optó por defender los colores de Noruega, el país del que proviene su familia.

El deporte forma parte de su historia desde la infancia. Su padre, Alf-Inge Haaland, disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección noruega, mientras que su madre, Gry Marita Braut, se consagró campeona nacional de heptatlón.

Erling Haaland. (Captura)

Además, cuando apenas tenía cinco años estableció un récord de salto en largo para su categoría. A eso se suma un dato poco conocido: su nombre, Erling, posee un significado especial dentro de la tradición nórdica, ya que quiere decir “heredero del clan”.Antes de la eliminación de Países Bajos, el delantero Cody Gakpo vivió el dolor más grande: la pérdida de su hijo

Con solo 25 años, Haaland ya se consolidó como una de las máximas estrellas del fútbol internacional. Sin embargo, entre tantos títulos, récords y goles, mantiene un detalle que genera un fuerte impacto entre los argentinos: su cariño por Boca Juniors, una pasión que nació gracias a la amistad que forjó con un futbolista argentino.