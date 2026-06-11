El Concordiense Marcos Senesi, al Mundial.

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El defensor del Tottenham fue convocado por Scaloni para ocupar el lugar del zaguero del Olympique. “Muy contento por tener la chance de cumplir un sueño”, expresó. ¿Por qué fue convocado? ¿Qué tuvo que ver la lesión de Tagliafico? Mirá.

Estaba empezando a caer la tarde en Ibiza cuando sonó el teléfono de Marcos Senesi y del otro lado de la línea estaba un tal Lionel Scaloni. Ahi le dio la noticia que tanto esperaba, pero que en algún punto había perdido la ilusión después de haberse quedado out de la nómina de 26 inicial y que tampoco había tenido señales posteriores cuando se lesionó Leonardo Balerdi.

Kelci Rosse, la pareja de Senesi, fue la testigo privilegiada del momento en que su compañero de vida recibía la noticia y filmó el momento en que a Marcos le daban la noticia. Ella con un pareo bien de la playa, él con una remera blanca, ambos en la habitación de un hotel en la ciudad paradisíaca de la península ibérica son la imagen de la alegría. Alegría que continuará el viernes cuando el jugador haga el trayecto Madrid-Kansas City.

Pero los sueños están para cumplirse y el zurdo de 29 años se dará el gran gusto de jugar su primer Mundial, luego de mucho remarla, primero en su querido San Lorenzo, luego brillando en Feyenoord y en las últimas cuatro temporadas destacándose en Bournemouth inglés. Si luego de quedar libre de su último club, fue comprado por el Tottenham, en un pase que también marcaría la salida de Cuti Romero de la Premier.

Cuando el plantel argentino se estaba sentando a almorzar en Kansas, la Selección Argentina hizo oficial que Marcos Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, quien ya se encuentra desde el domingo en Europa junto a su familia.

El flamante defensor del Tottenham inglés (ex Bournemouth) vuelve a ponerse la camiseta albiceleste en un momento clave y tendrá la posibilidad de disputar la Copa del Mundo, luego de haber formado parte de distintas convocatorias del ciclo Scaloni y de haber sido seguido de cerca por el cuerpo técnico.

Después de terminar la temporada con Bournemouth, Senesi -uno de los 55 elegibles por Scaloni- se fue unos días a Miami a esperar la lista de la Selección y, cuando se confirmó que no estaba, se fue unos días a Ibiza con su novia.

En todo momento siguió entrenándose con una rutina especial por si había un llamado de la Selección y porque el 10 de julio ya sabía que iba a comenzar los entrenamientos con su nuevo club de la Premier.

Hace algunos días volvió a Londres para realizarse la revisión médica en Tottenham, firmar contrato por cuatro temporadas y participar de la presentación oficial

Senesi saluda a Guardiola en el Bournemouth vs. Manchester City del 19 de mayo

Senesi, surgido de San Lorenzo y con experiencia en el fútbol europeo tras sus pasos por el Feyenoord de Países Bajos y el Bournemouth de Inglaterra, llega como una alternativa para reforzar la defensa argentina en el sector izquierdo. Y luego de confirmarse su convocatoria, expresó toda su emoción: “Muy contento por tener la chance de cumplir un sueño que siempre tuve de jugar un Mundial”.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

Con la llegada de Senesi, de tres partidos en la Selección, donde debutó contra Venezuela en un amistoso de octubre en Miami, el equipo suma otro defensor con buena salida de pelota -uno de los mejores centrales zurdos del torneo inglés-, presencia física y experiencia internacional para afrontar el desafío de una nueva Copa del Mundo.

¿Por qué fue convocado Senesi?

La idea del cuerpo técnico era convocar a otro tipo de jugador en lugar de Balerdi. Pero los estudios que se hizo Nicolás Tagliafico en las últimas horas y que lo ponen en duda para el debut (y llegaría con lo justo al segundo partido). Entonces, de pensar en Agustin Giay, valorado por el cuerpo técnico por lo que hizo en los dos amistosos, o en Guido Rodríguez (les gustaría un volante tapón), se terminaron declinando por Marcos Senesi.

El zurdo puede llenar varios casilleros. Si bien su última imagen en la Selección no fue positiva (en aquel partido con Mauritania), su nivel en el fútbol inglés fue de excelencia. Por eso, se sumará para ser una opción tanto como zaguero izquierdo como lateral por la misma banda, más allá de que lo suyo es el centro de la defensa.

¿Senesi y alguno más cambia Scaloni?

Este enroque de defensores no significa que la lista esté cerrada. De hecho, Scaloni tiene hasta 24 horas antes del primer partido (debut con Argelia el martes a las 22 de Argentina) para seguir moviendo piezas. Si bien el DT avisó que los lesionados evolucionan favorablemente, y que en algunos casos (como el de Leandro Paredes) hasta pueden esperar un poco más, no sería extraño que se determinara otra movida de piezas.

Senesi, en su debut para Argentina, contra Venezuela en octubre en Miami.

De hecho, la elección de Senesi está relacionada también a la lesión de Nicolás Tagliafico, quien sufrió una contractura en el sóleo de la pierna izquierda en el partido ante Honduras, le hicieron estudios y es duda para jugar ante Argelia. El que ahora se agrega a la lista, central zurdo, le da una última opción a Scaloni para jugar de lateral izquierdo, si bien el reemplazante natural de Taglia como “3” es Facundo Medina.

El movimiento natural hoy sería que Sensesi pasa a cubrir a Medina como central de reserva y Facu pasa a ser definitivamente lateral izquierdo. Pero habrá que ver la evaluación integral de todos los citados para determinar si hay espacio para un nuevo cambio o si finalmente Senesi termina siendo el jugador 26.