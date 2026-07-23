Preocupante: crece el río Uruguay por las intensas lluvias y advierten posibles nuevos repuntes en Concordia

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Las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días sobre el noreste argentino, el sur de Brasil y la cuenca alta del río Uruguay encendieron una nueva señal de alerta hidrológica. El importante volumen de agua que escurre hacia el sistema comenzó a reflejarse en un sostenido aumento de los caudales y en el avance de una onda de crecida que, según los especialistas, continuará desplazándose aguas abajo en los próximos días, con impacto potencial sobre las ciudades ribereñas, entre ellas Concordia.

De acuerdo con el último informe especial elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA), la crecida tiene origen en los importantes aportes provenientes del tramo brasileño del río Uruguay, donde las lluvias fueron particularmente abundantes. Esa masa de agua ya transita por la cuenca media y alta, provocando incrementos graduales en distintas estaciones hidrométricas y elevando el ingreso de caudal al embalse de Salto Grande.

La situación también es seguida de cerca por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ya que el incremento de los aportes obliga a adecuar las erogaciones de la represa para mantener la seguridad operativa del complejo hidroeléctrico, una variable que influye directamente sobre los niveles del río aguas abajo.

Concordia vuelve a quedar bajo observación

El informe del INA señala que el tramo inferior del río Uruguay continúa presentando niveles correspondientes a aguas medias y medias altas, condicionados por el régimen de erogación de la represa de Salto Grande.

En el caso específico de Concordia, los especialistas advirtieron que el río ya evidencia un leve repunte, interrumpiendo la tendencia descendente observada durante la semana pasada. Aunque por el momento la situación permanece dentro de parámetros normales para la época, el escenario comenzó a cambiar debido al incremento sostenido de los caudales que llegan desde la cuenca alta.

El organismo nacional anticipó que, si continúan aumentando los aportes al embalse, podrían producirse nuevos ascensos durante los próximos días, especialmente como consecuencia de una mayor descarga desde Salto Grande para administrar el volumen de agua ingresante.

Si bien no existe por el momento una advertencia de evacuaciones ni riesgo inmediato para las zonas urbanas, el comportamiento del río será seguido de manera permanente debido a la evolución de las lluvias y a las decisiones operativas de la represa.

La crecida avanza sobre toda la cuenca

El fenómeno no afecta únicamente a Entre Ríos. En la cuenca media y alta del río Uruguay también se esperan incrementos importantes.

En San Javier (Misiones) las proyecciones indican que entre el 24 y el 25 de julio el río podría alcanzar e incluso superar el nivel de alerta.

Más al sur, en Santo Tomé y Paso de los Libres (Corrientes), los modelos hidrológicos prevén un crecimiento gradual de las alturas durante los próximos días, con probabilidades de aproximarse o superar los niveles de alerta hacia fines de julio, a medida que la onda de crecida continúe desplazándose.

Monitoreo permanente

El Instituto Nacional del Agua explicó que este comportamiento responde a las abundantes precipitaciones registradas en toda la cuenca alta y a los importantes aportes laterales que siguen incorporando agua al sistema hidrológico.

Ante este escenario, los organismos técnicos mantienen un monitoreo permanente de la evolución del río, ya que cualquier incremento significativo en los caudales de ingreso al embalse de Salto Grande podría traducirse en mayores erogaciones y, en consecuencia, en nuevos repuntes del río Uruguay frente a Concordia y el resto de las localidades ribereñas.

La Represa Foz do Chapecó sigue vertiendo más de 15mil M³ por segundo, que llegarían a nuestra zona en los próximos días.

RÍO URUGUAY EN SANTO TOMÉ. 8,51 CRECE 6cm POR HORA. (imagen derecha correponde al rio Branco departamento 33 R.O.U

Por el momento, las autoridades recomiendan seguir la evolución de los informes oficiales y mantenerse atentos a las actualizaciones hidrológicas durante los próximos días, especialmente si continúan registrándose lluvias intensas sobre la cuenca alta.

Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA).