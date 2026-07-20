Derecho a réplica: «Estancia Grande: cuentas claras y sin nada que ocultar. Respuesta con datos reales frente al relato mediático del ‘Clan Lladós’»

DÓLAR OFICIAL $ — DÓLAR BLUE $ — MEP $ — CCL $ — TARJETA $ —

Hay denuncias que, de tan ridículas, terminan desnudando las verdaderas intenciones de quienes las firman. La reciente presentación mediática y administrativa impulsada por el ex intendente Daniel Esteban Lladós y su hijo, el abogado Matías E. J. Lladós, no es un acto de preocupación por el sistema previsional; es el manotazo de ahogado de un sector político que gobernó Estancia Grande durante 28 largos años (entre 1991 y 2019) y dejó al pueblo sumido en el abandono, la desidia y las deudas.

Para hablar con autoridad moral, primero hay que tener las manos limpias. El «Clan Lladós» maneja un nivel de cinismo sin precedentes. Es llamativo, y hasta desvergonzado, que hoy se muestren preocupados por los aportes a la Caja de Jubilaciones. Cuando asumí la intendencia, en diciembre de 2019, la gestión saliente de Daniel Lladós nos dejó una deuda monstruosa acumulada con la Caja de Jubilaciones, el IOSPER, el IAPSER y proveedores en general. Esa deuda no es un invento mío: el propio Lladós y la contadora municipal tuvieron que firmar las actas de transferencia, reconociendo el desfalco que nos heredaban.

Pagar ese desastre le costó a nuestro pueblo sangre, sudor y lágrimas. Tuvimos que afrontarlo en 11 cuotas consecutivas. Hubo meses en los que el pago de esa deuda llegó a representar el 30 % de los recursos totales que el municipio recibía por coparticipación. A esto debemos agregar que los pagos se realizaron en plena pandemia. Y un dato no menor: ellos generaron esa deuda monumental teniendo un Gobierno provincial de su mismo color político y un contexto nacional que no era, ni por asomo, tan adverso y deplorable como el actual.

Una transparencia que los expone

La denuncia fantasiosa contra mis haberes se centra en un ítem liquidado bajo una ordenanza plenamente vigente y aprobada por mayoría especial en el Concejo Deliberante. Pero lo que los denunciantes omiten contar es que los datos de mi recibo de sueldo no surgieron de una investigación secreta: fui yo mismo quien proporcionó toda la documentación de manera transparente ante un pedido de acceso a la información pública del abogado Matías Lladós. Quien no tiene nada que ocultar muestra los papeles. En nuestra gestión, la buena fe y las cuentas claras son la norma, algo que el pueblo jamás conoció durante los 28 años anteriores.

Hechos contra relatos: la transformación del parque automotor

Cuando asumimos, en diciembre de 2019, el panorama era desolador. El parque automotor estaba viejo, destruido y abandonado. Para que se den una idea, lo único utilizable era una camioneta Chevrolet Montana 2018 que estuvimos a punto de perder porque la gestión anterior, es decir, Lladós padre, la había adquirido mediante un plan de ahorro y nos dejó un tendal de cuotas impagas que esta administración debió saldar.

Hoy, tras siete años de trabajo constante y a pesar de sufrir un Gobierno nacional perverso que ajusta a los pueblos y un Gobierno provincial que parece haberse retirado de sus funciones primordiales con las comunidades del interior, podemos mostrar una realidad totalmente distinta. Equipamos al municipio con vehículos modernos y herramientas de trabajo reales para brindar servicios de calidad a los vecinos. Adquirimos un VW Vento, una Amarok, una Ford Ranger, una Saveiro, una Renault Kangoo, un Ford F-250, destinado al reparto de arena, piedra y otros materiales para obras y servicios municipales, además de brindar el servicio de mudanzas para los vecinos, y una ambulancia Fiat Ducato de alta complejidad, destinada a fortalecer la atención sanitaria y la respuesta ante emergencias en la localidad. Compramos cinco tractores 0 km y maquinaria pesada para mantener transitables nuestros caminos rurales. Sumamos un camión tanque para desagotar pozos ciegos, servicio gratuito para nuestros vecinos, y un camión Iveco cisterna que transporta agua potable y resulta fundamental para combatir incendios forestales en la zona.

Además, implementamos hitos históricos para la dignidad de nuestra gente: el transporte público en Estancia Grande hoy es 100 % gratuito para todos los vecinos. Logramos comunicar de forma diaria y segura a Estancia Grande con Calabacilla y Yuquerí Chico, y a todas estas localidades con Concordia. Llevamos y traemos gratuitamente a los alumnos que estudian en las facultades de Concordia y aseguramos la escolaridad de los más chicos con dos combis municipales propias.

Salarios dignos y previsibilidad económica: el contraste de dos realidades

En sintonía con este ordenamiento integral, nuestra gestión puede jactarse, con la tranquilidad que dan las pruebas y los números reales, de haber otorgado siempre aumentos salariales por encima de la inflación reflejada en los índices del INDEC. Con enorme orgullo podemos decirles a los vecinos que la constante recomposición salarial recibida por los trabajadores del Municipio de Estancia Grande permitió alcanzar un hito histórico: recuperar totalmente la pérdida del poder adquisitivo de los haberes producida por el brutal salto cambiario y la devaluación del 118 % dispuesta por el Gobierno nacional en diciembre de 2023. Mientras a nivel país los gremios denuncian caídas generalizadas en el salario real de los empleados públicos frente a la inflación acumulada, en Estancia Grande el trabajador es una prioridad absoluta.

Esta administración no solo cuida el salario actual, sino también el futuro de toda la comunidad a través de una administración transparente y eficiente. Por eso puedo afirmar con orgullo que, si hoy tuviera que entregar la intendencia ante la asunción de una nueva gestión, las autoridades entrantes se encontrarán con un municipio completamente saneado y sin un solo centavo de deuda. Pero no solo dejamos las cuentas en cero: gracias a nuestra conducta financiera, dejamos ahorradas dos masas salariales completas como fondo de seguridad económica anticíclico. Esto garantiza que, pase lo que pase con la economía del país, los sueldos y los servicios de Estancia Grande están respaldados y asegurados. Qué diferencia abismal con el tendal de deudas y quebrantos que nos dejó firmado Lladós al irse.

La corrupción que investiga la Justicia

Si queremos hablar de daño a las arcas públicas, hablemos de lo que verdaderamente está asentado en los tribunales. El ex intendente Daniel Lladós, junto con ex funcionarios y familiares directos, se encuentra denunciado e imputado por delitos gravísimos contra la administración pública en perjuicio directo de Estancia Grande.

La Justicia investiga cómo recibieron fondos nacionales específicos destinados a la construcción de un playón de usos múltiples. El playón nunca se hizo y los millones que ingresaron desaparecieron de las arcas municipales. También está acreditado el escándalo de los subsidios truchos: entregaban ayudas sociales cuyos recibos se rellenaban con lápiz y se firmaban con birome, lo que les permitía alterar los montos a su antojo. Los talonarios que revelan estas maniobras ya están en manos de la Justicia. Inventaban subsidios a nombre de personas que no los necesitaban y de personas humildes que ni siquiera estaban enteradas, falsificándoles las firmas. Estas personas ya reconocieron ante la Justicia que nunca habían recibido un subsidio, que jamás habían firmado un recibo y que la firma que figura en los papeles no es la suya. Por estas estafas al pueblo hoy están procesados.

El fin del «intendente a la distancia»

La desidia del gobierno de los Lladós fue tan destructiva que los vecinos dijeron «basta». Por eso nos eligieron en 2019 y por eso volvieron a reelegirnos mediante el voto popular. La Justicia se tomará el tiempo que necesite para juzgar los delitos penales que se investigan, pero la condena social ya es un hecho: la gente entendió que ellos no tienen que gobernar más.

Hay un cambio fundamental que los vecinos valoran todos los días: yo vivo en Estancia Grande. De lunes a viernes me encuentran trabajando codo a codo en la Municipalidad y, los fines de semana, estoy en mi casa, acá en el pueblo, donde cualquier vecino puede encontrarme en la vereda de mi domicilio haciendo las veces de mecánico o lavando los autos. Daniel Lladós, en cambio, pretendía gobernar nuestra localidad desde la comodidad de su domicilio particular en la ciudad de Concordia. Los arquitectos y maestros mayores de obras de la zona todavía recuerdan perfectamente que le llevaban a firmar los planos y loteos directamente a su domicilio de Concordia; ni siquiera tenían que acercarse a Estancia Grande porque el intendente nunca estaba en el pueblo que «gobernaba».

De cara a los próximos comicios, le aconsejo al «Clan Lladós» que deje de utilizar denuncias ridículas y sin sentido como carta de presentación política. Si quieren posicionarse para las elecciones, lo que tienen que hacer es construir una propuesta que supere lo que nosotros estamos logrando con nuestro equipo de trabajo. Y, sobre todo, tendrían que empezar por pedirle perdón al pueblo. Gobernaron durante 28 años y nos dejaron convertidos en un «pueblo fantasma» que no figuraba en la agenda de nadie, a pesar del enorme potencial estratégico de ser una localidad atravesada por la mismísima Ruta del Mercosur.

Estancia Grande ya no es la PYME familiar de nadie. Es un pueblo pujante que avanza con obras, servicios y dignidad, les guste o no a quienes quieren vivir del pasado.