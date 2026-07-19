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Otra alerta naranja por tormentas intensas para el norte de Entre Ríos

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta naranja por tormentas intensas para este domingo. Según los reportes oficiales de los organismos técnicos de control, la advertencia meteorológica rige de manera particular sobre el norte del territorio provincial, abarcando de forma directa a los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, mientras que para el resto de los departamentos entrerrianos se estableció una vigencia de alerta amarilla.

La región norte sería afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, las cuales estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, esperándose valores de lluvia acumulada de entre 15 y 40 milímetros que pueden ser superados de forma puntual.

Ante este escenario climático adverso, las autoridades provinciales solicitaron a la ciudadanía extremar las precauciones cotidianas dentro del ámbito urbano y rural. Entre las pautas esenciales de seguridad difundidas por la dirección de Defensa Civil se destaca la necesidad de asegurar objetos pesados en los hogares, retirando de balcones y terrazas aquellos elementos que puedan ser arrastrados por los vientos fuertes, como macetas o tendederos.

Asimismo, se aconseja evitar la circulación por la vía pública si no es estrictamente necesario, eludiendo refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad. Respecto a la gestión de residuos domiciliarios, se recuerda no sacar las bolsas de basura para evitar la obstrucción de sumideros o desagües pluviales, mientras que en materia de seguridad vial se recomienda transitar con las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado entre vehículos y evitar cruzar zonas anegadas.

De forma simultánea, el Gobierno de Entre Ríos desplegó un operativo conjunto en territorio con fuerzas de seguridad y diversos organismos provinciales con el fin de asistir a las familias que resultaron afectadas por el fuerte temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica registrado durante la jornada de este sábado. Desde las primeras horas de la contingencia, se activó un trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil, las cuadrillas de la empresa Enersa, las cooperativas eléctricas regionales, el Ministerio de Desarrollo Humano y las secretarías de los gobiernos locales, abocándose a evaluar los daños materiales y acompañar a las comunidades para garantizar la pronta recuperación de los servicios esenciales.

Fuente: Gobierno de Entre Ríos

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