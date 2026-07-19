¡España, campeón del mundo! Venció a Argentina y se quedó con la gloria

¡España es el nuevo campeón del mundo! Le ganó por 1-0 en tiempo suplementario a Argentina,en la gran final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey, y consiguió su segunda estrella después de la coronación en Sudáfrica 2010.

A los 106, Ferrán Torres anotó el gol del triunfo para el también rey de Europa. Por su parte, el bicampeón de América y ganador de Qatar 2022 jugó con 10 desde el tiempo de descuento del tiempo regular por la expulsión de Enzo Fernández.

España, con posesión y el dominio del partido

Lionel Scaloni dispuso una formación con ocho titulares de la final de Qatar 2022 ante Francia. Sin Molina, Otamendi y Di María, esta vez les tocó a Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Nico González.

La batalla por la posesión arrancó con un minuto de tenencia de España y otro de Argentina. La pelota pasó a ser el objeto más preciado, sobre todo para que no la tenga el otro, capaz de hacer daño.

A los 4, Dani Olmo se encontró con Lamine Yamal y Lisandro Martínez interceptó justo el remate del futbolista de Barcelona, Por eso la pelota le quedó servida a Dibu Martínez. Y en la siguiente, Unai Simón tuvo que salir lejísimos para anticipar a Lionel Messi.

Más allá de esos primeros instantes, el equipo de Luis de la Fuente empezó a ejercer dominio. Con el manejo de Rodri y Fabián Ruiz en mitad de cancha, con la capacidad de Dani Olmo para recibir solo, con un Mikel Oyarzbal que retrocede para sumarse al juego asociado.

A los 17, Lamine Yamal lo encaró a Tagliafico y metió un peligroso centro rasante que desactivó Dibu. Después de la pausa de hidratación, Argentina se paró unos metros más adelante para tratar de presionar en la salida.

Sin embargo, desde el predominio de la pelota, España era el claro protagonista del encuentro. A los 38 quedó una pelota suelta en el borde del área y Oyarzabal metió un zurdazo de sobrepique que atajó Dibu Martínez. Cinco minutos después, Cucurella se animó desde afuera y su tiro cruzado se fue apenas ancho.

Justo antes del cierre de la primera mitad, Otamendi ingresó por Licha Martínez y Julián Álvarez casi aprovecha un pase largo de Dibu.

El tiempo regular terminó en cero gracias a Dibu Martínez

Después de los 28 minutos de receso, por el debut del show del entretiempo, Argentina volvió al campo con una modificación: Leandro Paredes por Nico González. El mediocampista de Boca fue rápidamente amonestado tras un choque con Rodri.

El campeón de Europa mantuvo su predominio y de a poco creció la figura de Dibu Martínez. Se quedó con un tiro cruzado de Baena, le puso el cuerpo a un derechazo de Olmo, atrapó un cabezazo de Ferrán Torres a los 67, un remate de Pdri y otro de Cubarsí.

En la pausa de hidratación, la Albiceleste hizo otros dos cambios: Facundo Medina y Giuliano Simeone por Cuti Romero y De Paul. Mientras tanto, a Juián le costaba prosperar, siempre rodeado por tres o cuatro rivales.

Nico Williams se convirtió en una amenaza desde su ingreso y tras un centro suyo por derecha, Dibu tuvo que responder ante el cabezazo de Laporte. A los 86, Ferrán se filtró al área y su derechazo se fue desviado.

Ya en el descuento, llegó la primera chance clara de Argentina. Se juntaron Paredes, Enzo y Giuliano, y Unai Simón se quedó con el centro rasante del hombre de Atlético de Madrid. En la contra, Nico Williams exigió a Dibu Martínez. Y justo antes del cierre del tiempo regular, Enzo Fernández vio la segunda amarilla y dejó a Argentina con 10.

Cuando se jugaban 8 minutos de descuento, otra vez Dibu: esta vez para despejar un tiro libre de Lamine Yamal y llevar el partido al suplementario.

Argentina aguantó hasta donde pudo en el suplementario

En el arranque del primer tiempo extra, el arquero marplatense le sacó un cabezazo a Willians en el área chica. A los 96, España gritaba el gol de Nico, que el árbitro esloveno Slavko Vincic anuló por una falta previa sobre Otamendi.

Scaloni volvió a mover el banco y mandó a la cancha a Marcos Senesi por Julián Álvarez con la intención de reforzar la defensa. En ese momento, Mikel Merino estuvo a punto de anotar de cabeza.

En el arranque del segundo tiempo extra, llegó el 1-0. Después de un centro pasado por la derecha, Nico Williams la bajó de cabeza y Ferrán Torres le rompió el arco a Dibu Martínez.

A los 113, Yamal lo dejó mano a mano y Ferrán definió a la red, pero el árbitro levantó la bandera. La Albiceleste se fue al frente con más ganas que ideas y un físico por demás desgastado.

A los 119, Messi abrió a la derecha, llegó el centro de Simeone al primer palo y la defensa la sacó al córner antes que Senesi pudiera empatar.

Esta vez, no hubo espacio para el milagro y España se quedó con la gloria en Nueva Jersey.