Las siete atajadas de Dibu Martínez que sostuvieron hasta el final la ilusión de Argentina en la final del Mundial ante España

El arquero respondió con reflejos decisivos desde el arranque y ordenó a una defensa golpeada por lesiones, en una final tensa disputada en el MetLife Stadium, que terminó con triunfo de los ibéricos

¡LO TUVO ESPAÑA!



Lamine Yamal abrió el pie y Dibu Martínez le adivinó la intención. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/SD9A4XH2SK — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

La final de la Copa del Mundo que terminó con la coronación de España ante Argentina en el MetLife Stadium se transformó en un relato de resistencia y temple bajo presión. En medio de la tensión y la expectativa, Emiliano Dibu Martínez se erigió como el sostén de la Albiceleste, regalando una actuación plagada de reflejos y coraje en cada intervención.

El desarrollo del partido estuvo marcado desde el inicio por la capacidad del arquero argentino para mantener a su equipo en competencia. Apenas comenzado el encuentro, una jugada rápida dejó a Lamine Yamal, la joya española, con la oportunidad de abrir el marcador. Martínez, atento y resuelto, adivinó la intención del delantero y desvió el remate apenas a los cuatro minutos, marcando el tono que tendría la noche.

¡DIBU MARTÍNEZ SE QUEDÓ CON EL REMATE DE MIKEL OYARZABAL!



Buena aproximación de España. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yH7IrUfAGc — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

La seguridad del arquero no se limitó a esa primera aparición. A los 16 minutos, volvió a cruzarse en el camino de Yamal, lanzándose sobre su palo derecho y evitando el gol. Más tarde, cerca de la finalización de la primera mitad, detuvo un potente disparo de Mikel Oyarzabal en la medialuna, consolidando su figura como el baluarte defensivo argentino.

La primera parte del partido concluyó sin goles, pero con un dato claro: Martínez fue el factor que sostuvo el empate. La defensa argentina, por su parte, enfrentó sus propios desafíos. Una lesión muscular obligó a Lisandro Martínez a abandonar el campo antes del descanso, lo que dio lugar al ingreso de Nicolás Otamendi. Esta modificación obligada alteró la estructura defensiva, que más tarde sufrió otro cambio tras la salida de Cristian Cuti Romero por molestias físicas, reemplazado por Facundo Medina.

La línea de fondo albiceleste solo mantuvo a Nicolás Tagliafico como titular durante todo el encuentro. Los cambios en la defensa no afectaron la compostura del Dibu Martínez, quien continuó comandando su área con voz firme y actitud serena.

NUEVA APARICIÓN DE DIBU MARTÍNEZ ANTE EL REMATE DE BAENA #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ETr2Bl6X9N — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

La línea de fondo albiceleste solo mantuvo a Nicolás Tagliafico como titular durante todo el encuentro. Los cambios en la defensa no afectaron la compostura del Dibu Martínez, quien continuó comandando su área con voz firme y actitud serena.

La respuesta defensiva argentina estuvo marcada por la capacidad de adaptación ante las lesiones y las modificaciones tácticas. El técnico argentino Lionel Scaloni debió recurrir al banco de suplentes para sostener la solidez defensiva, mientras España buscaba cualquier resquicio para llegar al gol. Nahuel Molina ingresó por Gonzalo Montiel en el lateral derecho, sumándose a la serie de cambios que exigieron máxima coordinación en la última línea.

La actuación de Emiliano Martínez alcanzó uno de sus puntos culmine a los 66 minutos, cuando detuvo un cabezazo a quemarropa que pudo haber cambiado el destino del encuentro. No fue la única intervención de alto riesgo: a los 76 minutos, rechazó un disparo desde la medialuna y, en la jugada siguiente, desvió un tiro lejano de Pau Cubarsí, consolidando su imagen de figura indiscutida, tal como lo había hecho en el Mundial de Qatar.

Entre los momentos más destacados de la actuación de Martínez, sobresalió una intervención a los 92 minutos, cuando rechazó con firmeza un remate peligroso de Nico Williams desde la puerta del área, consolidando su papel de pilar defensivo en el desenlace del tiempo reglamentario. Minutos después volvió a ser protagonista al volar al palo izquierdo para desviar un tiro libre de Lamine Yamal a los 98 minutos, enviando la pelota al tiro de esquina y permitiendo que Argentina mantuviera el empate en un escenario límite.

Durante la prórroga, el conjunto español sufrió la anulación de un gol por una falta en ataque, lo que mantuvo vivas las esperanzas de la Albiceleste, aunque tras la decisión el Dibu Martínez mostró gestos de dolor, aunque continuó defendiendo el arco pese a la tensión. En la segunda parte del tiempo extra, Ferran Torres logró abrir la cuenta para España tras recibir un centro de Williams sin marca y definió con precisión. Para ese momento, Argentina ya afrontaba una desventaja numérica tras la expulsión de Enzo Fernández a los 93 minutos.

Emiliano Martínez se destacó con atajadas fundamentales en la final de la Copa del Mundo (Photo by Kevin C. Cox / Getty Images via AFP)

La final transitó por momentos de dominio alternado, con ambos equipos generando situaciones y obligando a los arqueros a responder con reflejos de campeón. Unai Simón, por el lado español, también tuvo su momento de protagonismo al tapar un mano a mano a Lionel Messi cerca de la mitad de la cancha. Sin embargo, el peso de la narrativa recayó sobre los hombros del Dibu Martínez, quien se convirtió en el muro infranqueable para los delanteros rivales, pese al resultado final.