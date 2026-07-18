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Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure... dice Drexler. Paredes, Messi y Enzo Fernández lo meditan. ESPN.com

¿Cómo formará Argentina vs. España en la final del Mundial 2026?

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La Selección Argentina se prepara para disputar la gran final del Mundial 2026 y el entrenador Lionel Scaloni le empieza a dar forma al equipo que saldrá a defender la corona frente a España .

Todavía no hay demasiados indicios respecto a la formación de la Albiceleste de cara a la definición de este domingo en Nueva Jersey desde las 16:00 (ARG) 13:00 (MEX) 15:00 (ET). Seguramente en el entrenamiento a puertas cerradas de este viernes, que se llevará a cabo desde las 17:30 ARG en el predio de Red Bull, el cuerpo técnico comenzará a tomar decisiones.

La muy convincente actuación en la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en semifinales podría darle la oportunidad al técnico de repetir los XI. Lo que está claro es que el nacido en Pujato difícilmente patee el tablero. De hacer modificaciones serán mínimas y para tratar de contrarrestar el poderío del rival.

Gonzalo Montiel entró de buena manera en el clásico disputado en Atlanta y fue importante para la remontada. Sin embargo, su capacidad para ejecutar penales podría hacer que se lo piense más para finalizar que para iniciar en lugar de Nahuel Molina.

La principal duda quizás radica en el mediocampo: ¿permanecerá Giuliano Simeone por derecha o Scaloni se inclinará por la experiencia de Rodrigo De Paul, uno de los pilares de su ciclo y un jugador probado en partidos importantes?

Desde ya, más allá del sentido común que suele rodear a las decisiones del entrenador, siempre hay que guardar un espacio para la sorpresa. La inclusión de Ángel Di María por izquierda en la final de Qatar 2022 frente a Francia es un antecedente por demás elocuente.

La probable formación de Argentina vs. España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina podría formar de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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