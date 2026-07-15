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Mágica e inolvidable victoria de la Selección Argentina a Inglaterra: a la final del Mundial

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El elenco nacional capitaneado por Lionel Messi venció 2-1 al elenco británico en una las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA. En la gran definición se verá las caras con España.

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¡A la final! La Selección Argentina no bajó los brazos y en los instantes finales logró una milagrosa remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026. Anthony Gordon abrió el marcador en el comienzo del segundo tiempo y cuando la historia llegaba a su fin primero Enzo Fernández y luego Lautaro Martínez marcaron para meter nuevamente a la Albiceleste una definición por la Copa del Mundo, cita en la cual se verá las caras con España. 

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  • Luego de ser condenado a dos años de prisión condicional por tentativa de contrabando de divisas en Paraguay, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider cuestionó la sentencia, confirmó que apelará el fallo y volvió a denunciar una supuesta persecución política en su contra. "Batallando también con la persecución política en Argentina, con las causas falsas, denuncias y demás. Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Yara y a su familia por esa persecución política en Argentina", afirmó.
    21 horas ago
  • INEFICIENCIA PREMEDITADA ? O QUE .... #Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
    1 día ago
  • "HAY MUCHOS QUE ESTÁN PASANDO LA GORRA" Baby Etchecopar manifestó que hay muchos comunicadores que no critican políticos por un arreglo económico previo. Además, aseguró: "Si (Martin) Insaurralde viene y me dice ´te doy 7 millones de dólares para que no me pegues´, los agarro porque es guita mía". #Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
    2 días ago
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Luego de ser condenado a dos años de prisión condicional por tentativa de contrabando de divisas en Paraguay, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider cuestionó la sentencia, confirmó que apelará el fallo y volvió a denunciar una supuesta persecución política en su contra. "Batallando también con la persecución política en Argentina, con las causas falsas, denuncias y demás. Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Yara y a su familia por esa persecución política en Argentina", afirmó.
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