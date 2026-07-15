Mágica e inolvidable victoria de la Selección Argentina a Inglaterra: a la final del Mundial

El elenco nacional capitaneado por Lionel Messi venció 2-1 al elenco británico en una las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA. En la gran definición se verá las caras con España.

¡A la final! La Selección Argentina no bajó los brazos y en los instantes finales logró una milagrosa remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026. Anthony Gordon abrió el marcador en el comienzo del segundo tiempo y cuando la historia llegaba a su fin primero Enzo Fernández y luego Lautaro Martínez marcaron para meter nuevamente a la Albiceleste una definición por la Copa del Mundo, cita en la cual se verá las caras con España.