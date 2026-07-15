Mágica e inolvidable victoria de la Selección Argentina a Inglaterra: a la final del Mundial

El elenco nacional capitaneado por Lionel Messi venció 2-1 al elenco británico en una las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA. En la gran definición se verá las caras con España.
¡A la final!La Selección Argentina no bajó los brazos y en los instantes finales logró una milagrosa remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026. Anthony Gordon abrió el marcador en el comienzo del segundo tiempo y cuando la historia llegaba a su fin primero Enzo Fernández y luego Lautaro Martínez marcaron para meter nuevamente a la Albiceleste una definición por la Copa del Mundo, cita en la cual se verá las caras con España.
Luego de ser condenado a dos años de prisión condicional por tentativa de contrabando de divisas en Paraguay, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider cuestionó la sentencia, confirmó que apelará el fallo y volvió a denunciar una supuesta persecución política en su contra.
"Batallando también con la persecución política en Argentina, con las causas falsas, denuncias y demás. Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Yara y a su familia por esa persecución política en Argentina", afirmó.
"HAY MUCHOS QUE ESTÁN PASANDO LA GORRA"
Baby Etchecopar manifestó que hay muchos comunicadores que no critican políticos por un arreglo económico previo.
Además, aseguró: "Si (Martin) Insaurralde viene y me dice ´te doy 7 millones de dólares para que no me pegues´, los agarro porque es guita mía".
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