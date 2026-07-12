Lionel Messi, tras Argentina vs. Suiza: “Este equipo nunca deja de creer”

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El líder de la Selección mostró alivio por el pase a semifinales del Mundial en el tiempo suplementario en lo que calificó como “un triunfo muy duro”.

Lionel Messi se declaró este sábado en Kansas City muy feliz por la obtención del triunfo y la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el alargue.

Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro”, manifestó el capitán de la Albiceleste al término del partido en el que -aseguró- no lo sorprendió el rival: “Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad”.

“Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene”, reflexionó sobre la solidez con la que finalmente se cerró el triunfo y en alusión al partido del próximo miércoles contra Inglaterra en Atlanta, en el que buscará meterse en una nueva final.

Para Messi será una semifinal especial, ya que jugará la tercera de su carrera en una Copa del Mundo y, además, enfrentará por primera vez a Inglaterra, tanto en partidos oficiales como en amistosos.

La arenga de Messi en redes sociales (IG @leomessi).

Después, volcado a su cuenta de Instagram, el astro publicó varias postales del encuentro con un mensaje motivador: “Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡¡¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡Vamos carajo!!!!”.