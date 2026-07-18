Inglaterra le ganó a Francia un partido que quedará para la historia y logró el tercer puesto del Mundial 2026

Francia estuvo cerca de la épica, pero cayó ante Inglaterra por 6-4 en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham y un triplete Bukayo Saka, anotaron los goles para Los Tres Leones, un doblete de Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Ousmane Dembele hicieron los del conjunto Galo.

El equipo de Thomas Tuchel tuvo una primera parte para el recuerdo, sufrió en el segundo tiempo y se quedó con el tercer lugar en la Copa del Mundo.

Los Tres Leones lograron así su segundo mejor resultado en la historia de los mundiales.

Por otro lado, Mbappé superó a Lionel Messi en la tabla de goleadores.

Un primer tiempo perfecto de Inglaterra

Inglaterra fue una aplanadora en los primeros 45 minutos del encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium.

Los de Tuchel salieron a dominar el partido y la apertura del marcador llegó a los tres minutos con un golazo de Rice con un muy buen derechazo desde afuera del área.

La ventaja en el marcador le permitió manejar los tiempos y la desesperación en los galos fue creciendo con el correr de los minutos.

Todo empeoró para los de Didier Deschamps con el tanto de cabeza de Konsa a los 18 minutos.

La rápida desventaja acentuó las imprecisiones en Francia y el descuento parecía lejos de manifestarse en el marcador.

Sobre el cierre del tiempo llegó el doblete de Saka a los 37 y a los 46 minutos para irse al entretiempo arriba por 4-0.

Francia reaccionó y estuvo cerca de la épica

En el arranque del complemento Deschamps hizo cuatro cambios y el rumbo del partido cambió radicalmente.

El DT mandó adentro a Upamecano, Digne, Barcola y Dembele, salieron Konate, Hernández, Doué y Cherki. La disposición del equipo no cambió, pero si la actitud.

En menos de diez minutos del segundo tiempo, Mbappé y Barcola pusieron el 2-4 para despertar la ilusión en Francia.

La locura en Miami llegó cuando Mbappé firmó su doblete a los 66 minutos justo antes de la pausa de hidratación y el encuentro pasó a estar en total control de Francia.

Inglaterra, al igual que contra Argentina, se metió atrás y le cedió la pelota por completo a su rival.

La mitad de la cancha de transformó en una zona de tránsito y ambos empezaron a intercambiar un ataque por otro.

Ambas selecciones se perdieron una cantidad de goles increíbles, podría haber sido un encuentro histórico en cuando a tantos.

Tuchel, frente al dominio de Francia, respondió mandando adentro a Bellingham, Elliot Anderson y Reece James.

A los 87 minutos, Malo Gusto le cometió un insólito penal a Djed Spence y Saka cruzó su disparo para vencer la resistencia de Mike Maignan, que se tiró a su derecha, para el 5-3.

Todo parecía liquidado, pero llegaron dos goles más en tiempo de descuento para darle un poco de incertidumbre al final.

El árbitro Jesús Valenzuela agregó ocho minutos. A los 96 descontó Dembele y Bellingham marcó un verdadero golazo para el definitivo 6-4.

De esta manera, Inglaterra se quedó con el tercer lugar en el Mundial 2026 y Francia fue cuarta.