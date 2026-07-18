Los fuertes vientos no dan tregua y causan importantes destrozos en distintos puntos de Misiones

Incendios, derrumbes, caída de postes, daños en viviendas y estructuras afectaron a varias localidades de Misiones como consecuencia de las intensas ráfagas de viento. Aunque no se registraron personas heridas, el temporal dejó importantes pérdidas materiales y mantiene en alerta a las autoridades.

Las intensas ráfagas de viento que afectan a Misiones desde el jueves continúan generando complicaciones en distintos puntos de la provincia, con importantes daños materiales en San Vicente, Dos de Mayo y Aristóbulo del Valle. Entre los hechos más graves se registró un incendio que afectó a tres aserraderos, el derrumbe de una torre de comunicaciones, el colapso de estructuras de gran porte y la caída de postes del tendido eléctrico.

Uno de los episodios más importantes ocurrió en San Vicente, donde un incendio originado presuntamente por un desperfecto en una línea de alta tensión, provocado por ramas que hicieron contacto con los cables debido al fuerte viento, alcanzó a tres aserraderos ubicados sobre el kilómetro 974 de la Ruta Nacional 14. El establecimiento Hoffman sufrió daños totales, mientras que los aserraderos San Cayetano Oseñuk y Ojeda registraron pérdidas parciales en maquinarias y acopio de madera.

En la misma localidad también se produjo el derrumbe de una torre metálica de unos 20 metros de altura utilizada para brindar servicio de internet y la caída de cuatro postes del tendido eléctrico en el barrio Ex Alumnos. Parte de la comunidad se quedó sin energía durante varias horas, en tanto los operarios se ocuparon del siniestro.

En Dos de Mayo, las ráfagas provocaron el colapso parcial de un tinglado en construcción perteneciente a una fábrica de placas ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 963. La estructura afectada, de aproximadamente 90 metros de largo por 40 de ancho, sufrió importantes daños materiales.

Además, se reportó la voladura parcial del techo de una vivienda en construcción y el desprendimiento de parte de la galería de un local comercial. Por su parte, en San Vicente también cedió una estructura de madera con techo de zinc emplazada sobre la Ruta Provincial 13.

Los efectos del temporal también alcanzaron a Aristóbulo del Valle, donde se desprendieron chapas del techo de la Escuela Provincial 172.

Ante este panorama, efectivos de la Policía de Misiones, bomberos, municipios y empresas de servicios trabajan en tareas de asistencia, relevamiento y reparación de los daños ocasionados. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones, evitar circular cerca de árboles, postes o estructuras inestables y comunicarse al 911 ante cualquier situación de emergencia.