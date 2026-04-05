DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El 20 de marzo, la selección argentina firmó con la brasileña Baldo, que es una fabricante y comercializadora de yerba mate, un contrato de sponsorización de la selección argentina que no solamente le va a permitir a esta yerbatera asociar su nombre a la Selección Argentina, Argentina es el país que más produce, que más exporta y que más consume yerba en el mundo.

No solamente le va a permitir a esta firma de Río Grande do Sul, del sur de Brasil, que tiene gran parte del mercado uruguayo, asociarse a la selección, sino que le va a permitir usar las imágenes de Messi, De Paul, Paredes tomando mates con yerba.

Esto ha desatado reacciones en Misiones, en Corrientes, porque dicen, che, la yerba es argentina. Una especie de fibra soberanista, porque ellos dicen que estuvieron tratando de arreglar algo con la Selección, pero no podían llegar a la cantidad de dinero que quería la selección Argentina.

Entonces, ahora, en Misiones se han presentado proyectos de ley para pedirle al gobierno que intervenga y que, de alguna forma, en definitiva, que el gobierno le prohíba a la AFA o le diga a la AFA que dé de baja ese contrato. Pero eso no se puede hacer. Eso no va a pasar. La AFA es un ente privado que hace lo que quiere con lo suyo.

¿Por qué digo que es una gran metáfora, una gigantesca metáfora? Porque la industria de la yerba argentina refleja en gran medida lo que ha sido la Argentina desde hace décadas, jugando a la chiquita, al mercado interno, a la cosa controladita, siempre lo mismo, que seamos los mismos, que no crezcamos, etc.

Es increíble, porque, por ejemplo, la industria yerbatera la vio pasar toda una ventana de oportunidad tremenda. A ver, si vos vas a vender yerba siempre en Argentina y en un poco de lugar más, digamos, algo que exporta a otro país, a Siria, el Líbano, algo que exporta un poquito, si vas a venderle siempre a los mismos, no vas a poder crecer nunca.

Porque ¿cuántos litros de yerba podés tomar? ¿Cuántos kilos, claro. Ya tomamos… no sé, ¿cuántos? Tomamos cinco litros de mate al día. Tenemos 40 y tantos kilos por persona. No vas a poder… Claro, no vas a poder crecer. Entonces, tenés que expandir.

Tuvimos varios años, más de una década al Papa tomando mate. A Messi tomando mates. A todos los otros jugadores de la Selección. A los amigos de otros países, que son ídolos de otras selecciones. Antoine Griezmann, francés, tomando mate. Tomando mate a Máxima, la reina de Holanda. Y ahora a Colapinto.

¿Qué manera de desaprovechar eso? Era todo publicidad gratis, pero la industria de la yerba no hizo nada en eso. Nada. No aprovecharon nada, no se pudieron organizar. No se lo aprovecharon, se seguían cerrando.

¿Sabes qué hacía en el 2021, por ejemplo, los yerbateros de Misiones? Lograban que el Gobierno nacional de entonces prohibiera la ampliación de las hectáreas de los yerbateros. Si vos ya eras un yerbatero, no podías agregar más de cinco hectáreas más por año a tu producción.

¿Y eso por qué? Porque eso les convenía a todos para mantener el precio de la yerba exorbitantemente alto. Estaba prohibida la importación de yerba, la yerba costaba una fortuna, ustedes se acuerdan. Claro, vos tenías una industria raquítica, de empresas chiquitas. De todas empresas chiquitas que no han podido. Que es una metáfora de lo que le pasa a la Argentina en todos los sectores.

En Brasil no hacen estas estupideces. Agarran y crecen. Entonces ellos dicen, todos nosotros nos juntamos, no pudimos arreglar con la selección para poner plata, y viene Baldo, una yerbatera brasileña, y pone la plata.

Entonces ahora es mucha soberanía la que estás invocando, muchos símbolos, mucho sentimentalismo, pero vos te pasaste décadas queriendo vender siempre la misma cantidad a los mismos, vendido por los mismos, ni siquiera querían competir entre ustedes mismos.

Entonces, ¿cómo vas a tener empresas sólidas capaces de hacer algo? Y además, te asocias para mantener esos privilegios, no te asocias para aprovechar una ventana de oportunidad como la que dijimos.

Si vos agarrás el negocio de la carne entre Argentina y Brasil, la creación del frigorífico, también es igual. Hay una cadena de carne de Brasil que se llama Fogo do Chao, que tiene 70 locales en Estados Unidos. Una cadena como si fuera, digamos, McDonald’s más chica, pero que vende carne.

La carne asada está asociada ya en el mundo a Brasil, no a la Argentina. Son todas cosas muy parecidas. ¿Sabes quién es el legislador que presenta este proyecto para que la AFA dé de baja ese contrato? Se llama Juan José Szychowski.

¿Sabes qué hacía Juan José Szychowski en el 2021? Presidía el Instituto Nacional de Yerba Mate que prohibía producir más yerba mate. Se despertó ahora.

Redacción Cadena 3