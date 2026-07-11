Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se metió en semifinales del Mundial 2026

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En Miami, la selección de Inglaterra derrotó 2-1 a la selección de Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 y espera por el ganador de Argentina y Suiza.

En un encuentro marcado por las polémicas y las intervenciones del VAR, la Selección de Inglaterra se impuso por 2-1 a Noruega en tiempo extra por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro bajo el intenso y húmedo calor de Miami inició con dominio inglés pero la apertura del marcador fue para el elenco noruego, que se puso en ventaja con el golazo de Andreas Schjelderup promediando la etapa inicial, que en su tiempo de descuento contó con la controversial igualdad por parte de Jude Bellingham, jugada en cuyo inicio la pelota parece impactar en el cable de la cámara aérea.

Tras un segundo tiempo donde se invalidó lo que era el gol que volvía a poner en ventaja a los Vikingos Rojos, el encuentro se resolvió en el tiempo extra y en su segundo minuto de juego Bellingham sacó provecho de un largo rebote de Örjan Nyland para meter a los Tres Leones en semifinales, donde enfrentarán al vencedor del encuentro entre la Selección Argentina y Suiza.