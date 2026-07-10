Con un gol sobre la hora, España derrotó 2-1 a Bélgica y enfrentará a Francia en semis del Mundial 2026

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El duelo entre los seleccionados europeos se disputará el próximo martes y definirá al primer clasificado a la gran final de la Copa del Mundo. Mikel Merino, en el minuto 88 anotó el segundo gol español y le dio la clasificación al actual campeón continental

Puede que sea un llamado de emergencia o algo que lo obligue a tomarse estos días para trabajar el doble, pero a ningún español le importa eso ahora. Aunque sufrió más de la cuenta, España logró superar a Bélgica y se metió en la semifinal del Mundial, donde no la tendrá nada fácil: el martes tendrá que medirse con uno de los grandes candidatos, Francia (16:00 hora argentina).

Es cierto que el equipo de Luis de la Fuente fue más y salvo en situaciones aisladas no pasó sobresaltos, porque Bélgica fue un equipo muy tibio, que se replegó más de la cuenta y terminó quedando eliminado a poco del final. Pese a esto, la realidad es que España llegaba como favorito pero le costó bastante más de la cuenta. Incluso el triunfo terminó siendo agónico, gracias, nuevamente, a Mikel Merino, quien a esta altura ya es todo un héroe.

En la previa del encuentro sorprendió la ausencia de Pedri, pero bien podría decirse que el tiempo le dio la razón al entrenador español, porque Fabián Ruiz, que fue al que le tocó ocupar ese lugar en el 11, fue quien abrió el marcador tras una de las pocas buenas jugadas colectivas que tuvo el partido.

El tanto llegó promediando el primer tiempo, en uno de los momentos más flojos de España, que si bien tenía el dominio no estaba teniendo tanta profundidad en esos minutos. Sin embargo, Pedro Porro desbordó bien por la derecha, metió el centro atrás que encontró libre a Dani Olmo que sacó un buen remate y, posteriormente, una floja respuesta de Courtois que dejó un rebote muy corto que bien aprovechó Ruiz para poner el 1-0.

Fabián Ruiz había puesto el 1-0 para España. (Foto: AP)

Bélgica nunca entró en partido. No pesaron en ningún momento sus generadores de juego y eso quedó expuesto cuando el entrenador Rudi García decidió reemplazar en la segunda mitad a Leandro Trossard y a Kevin De Bruyne. De todas maneras, consiguió mantenerse en partido…

Es más, a poco del final de la primera mitad y en una de las pocas veces que el conjunto belga pudo mostrar algo de juego asociado, llegó un centro desde la derecha y Charles De Ketelaere anticipó bien dentro del área y, de cabeza, marcó el empate y cortó la gran valla invicta que llevaba Unai Simón, que llegó a su fin a los 649 minutos. Pero eso no cambió la actitud de su equipo en el complemento, de hecho con el 1-1 pareció abroquelarse más cerca de su arco y apostar a una contra que nunca llegó. Apenas tuvo algunas aproximaciones sobre el final, ya con Lukaku en cancha, y estuvo cerca de aprovechar una muy mala salida de Unai Simón que la defensa terminó despejando en la línea.

El cabezazo de De Ketelaere para el empate parcial de Bélgica. (Foto: Reuters)

Mientras tanto, España siguió buscando, sin brillar pero con muchísima más intención que su rival. Y de tanto ir, alcanzó el tan ansiado gol que le dio el triunfo y el pasaje a las semis: Pau Cubarsi remató desde media distancia, otra vez hubo un mal despeje del arquero (esta vez fue Lammens, que había entrado por la lesión de Courtois) y ahí apareció Mikel Merino para ser otra vez el salvador.

Como ocurrió ante Portugal, que a los seis minutos de haber saltado a la cancha marcó el gol de la victoria, ahora le alcanzaron tan solo 120 segundos para sentenciar el 2-1 ante Bélgica y meter a España en semifinales, donde lo espera Francia. En cuartos quedó expuesta la ley del más fuerte, habrá que ver ahora, entre dos pesos pesados, quién va a la final…

Mikel Merino y el festejo tras el 2-1 a Bélgica. (Foto: AP)