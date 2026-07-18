Franco Colapinto luchó, pero no llegó a Q3 en Bélgica

Alpine no pudo cruzar la barrera de Q2 en Spa-Francorchamps, décima fecha de F1. El argentino se clasificó 13º, justo por detrás de Pierre Gasly, pero avanzarán dos lugares en la grilla por las penalizaciones de Lando Norris e Isack Hadjar.

Alpine no pudo cruzar la barrera de Q2 en Spa-Francorchamps, décima fecha de F1. El argentino se clasificó 13º, justo por detrás de Pierre Gasly, pero avanzarán dos lugares en la grilla por las penalizaciones de Lando Norris e Isack Hadjar.

Franco Colapinto llegó hasta donde dio su Alpine. Definitivamente, el equipo francés perdió terreno en este segmento del campeonato con respecto a sus rivales directos en esa batalla por ser el mejor del resto, de los terrenales que están en una liga distinta a la que juegan Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren. Los dos A526 avanzaron hasta Q2 en el GP de Bélgica, décima fecha de F1, y allí se quedaron, con Pierre Gasly 12º y Franco Colapinto, 13º.

Franco Colapinto llegó hasta donde dio su Alpine. Definitivamente, el equipo francés perdió terreno en este segmento del campeonato con respecto a sus rivales directos en esa batalla por ser el mejor del resto, de los terrenales que están en una liga distinta a la que juegan Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren. Los dos A526 avanzaron hasta Q2 en el GP de Bélgica, décima fecha de F1, y allí se quedaron, con Pierre Gasly 12º y Franco Colapinto, 13º.

Steve Nielsen, el director del equipo de Enstone, habló con Sky Sports en Spa-Francorchamps y reconoció la caída de rendimiento y hasta avisó para cuándo se espera el nuevo paquete de actualizaciones para volver con más fuerza: “Creo que nuestra próxima actualización significativa estará en Zandvoort (NdeR: en la vuelta del Mundial tras el parón de vacaciones), donde tendremos algunas partes nuevas de aerodinámica bastante grandes. Todos los demás están haciendo lo mismo. Racing Bulls están haciendo un gran trabajo, pero también Audi está haciendo un gran trabajo. Hemos oído que Williams y Aston Martin tienen actualizaciones enormes. Así que es solo típico de la guerra de desarrollo en la que nos encontramos, y estamos un poco rezagados. Necesitamos poner ritmo en el coche y volver a donde estábamos al principio”, dijo el inglés.

El fin de semana de Alpine fue un sube y baja; y el sábado fue el momento del bajón. El viernes comenzaron con un primer entrenamiento libre en el que probaron diferentes configuraciones en los autos sin buscar tiempos. El segundo ensayo fue el momento más alto: Franco Colapinto terminó séptimo tras una gran vuelta. La mala para los de Enstone fue el golpazo de Pierre Gasly que destruyó su A526.

El sábado, Alpine pareció perder el rumbo. Ese camino que había iniciado el buen ensayo de Colapinto el viernes, se desbarrancó. En el tercer entrenamiento fueron por un cambio que no funcionó y los tiempos se fueron para arriba. Con el panorama complicado, llegaron a la clasificación. En el primer intento de Q1, Colapinto quedó 17º con 1m47s731, muy por encima del 1m47s147 con el que se había metido séptimo en el entrenamiento del viernes. En ese stint inicial, Gasly logró vencer a Colapinto por primera vez en Bélgica al ubicarse 13º con 1m47s539. Tras pasar por boxes, en la vuelta veloz final de Q1 Colapinto mejoró, clavó el reloj en 1m46s795 y se metió 13º y su compañero fue 12º, con 1m46s679 (el francés se quedó con el récord total en el tercer parcial en Q1).

En la Q2 Alpine, como el resto de los equipos, trabajó en tándem. Tener una buena succión en las largas rectas de Spa es clave, especialmente con este nuevo reglamento técnico en el que hay que exprimir la energía. En el primer intento Colapinto fue el encargado de ayudar a Gasly. El francés marcó 1m46s382. Lógicamente le sacó 704 milésimas a Colapinto, porque era el que tenía que llevar a su compañero. En la segunda salida, los popes de Enstone invirtieron el orden y fue Gasly quien debió trabajar para Franco. Allí el argentino logró su mejor registro del fin de semana con 1m46s331 y quedó 13º, justo por detrás de Gasly, quien firmó 1m46s331.

La parte buena para los Alpine es que ambos avanzarán dos posiciones en la grilla de partida debido a las penalizaciones que recibieron Isack Hadjar (30 puestos) y Lando Norris (10) por haber cambiado diferentes componentes del motor. Así, Gasly picará décimo y el argentino, 11º. La chance de terminar en la zona de puntos aparece como una opción factible porque el inicio será muy cerca (el francés arrancará en puestos de anotación). Claro que Norris es un rival que será incontenible desde atrás. El objetivo de Alpine de este domingo será, como pasó en Gran Bretaña, minimizar el daño. Porque los dos Racing Bulls largarán adelante, con Arvid Lindblad séptimo y Liam Lawson, noveno. Los de Faenza están a un punto de los franceses en la lucha por el quinto puesto de Constructores. Y Audi también está mejor plantado en este momento, con Gabriel Bortoleto noveno en qualy (partirá octavo).