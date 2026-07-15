“Argentina nunca muere”, “Remontadísima” y “Otro excelente Messi”: los principales medios del mundo reflejaron la clasificación de la Selección a la final

El conjunto nacional dio un paso más y se medirá con España este domingo con el título en juego: todas las repercusiones

Los medios de todo el planeta le dieron un lugar de privilegio al partido de la selección argentina ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. Y, por el desarrollo del juego, con una remontada legendaria sobre la hora, todo se potenció. Esta vez ya no hubo espacio para la crítica ni polémicas arbitrales: todos reconocieron a Lionel Messi y el coraje del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Otro Messi excelente: Los Tres Leones quedan desconsolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento.

Ellos beben, todo se acabó: Los desconsolados aficionados ingleses ahogan sus penas mientras Argentina elimina a los Tres Leones del Mundial en el tiempo de descuento.

Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo. El destino de Inglaterra es la decepción en el torneo. La única incógnita es cuándo llegará y cómo el destino se las arreglará para que sea lo más dolorosa posible. Esto fue un nuevo nivel de bajeza, increíblemente brutal.

Lo volvieron a hacer: Argentina protagoniza otra remontada épica en las semifinales del Mundial contra Inglaterra y se une a España en la final.

CORRIERE DELLA SERA (ITALIA)

Argentina nunca muere: remonta ante Inglaterra en los últimos 7 minutos gracias a Enzo Fernández y Lautaro. Será una gran final contra España.

Argentina machaca a Inglaterra en siete minutos… ¡y habrá Finalíssima! Habrá final de España contra la mejor Selección del mundo, mientras La Roja no demuestre lo contrario. En una remontada heroica (de nuevo), la vigente campeona del mundo remontó en siete minuto (Enzo en el 85′ y Lautaro en el 92′) el gol inicial de Gordon.

Argentina se lo da vuelta a Inglaterra y va en busca de la cuarta estrella: Lautaro anota en los últimos minutos, Argentina remonta y vence a Inglaterra, clasificándose para la final del Mundial. Tras otra remontada espectacular, Argentina se enfrentará a España en la gran final.

Pura locura desordenada (juego de palabras con el apellido Messi): Durante mucho tiempo, parecía que Thomas Tuchel iba a derrotar a los campeones defensores… El entrenador alemán dirigió a su selección inglesa en la semifinal contra Argentina hasta el minuto 85, soñando ya con su primera final de la Copa del Mundo desde 1966. Pero en los últimos minutos, los sudamericanos, liderados por la superestrella Lionel Messi, dieron un giro completo al partido, avanzando a la final con una victoria por 2-1 y sumiendo a Tuchel y a su equipo en la desesperación.

Argentina protagoniza otra remontada épica, vence a Inglaterra y llega a la final: Argentina repitió la hazaña de todo el Mundial hasta el momento, venciendo a Inglaterra por 2-1 de forma épica y defenderá el título ante España. El partido se disputó en Atlanta, Estados Unidos, este miércoles (15).

La portada digital del diario AS muestra un artículo principal de Lionel Messi y una sección con resultados de fútbol del Mundial 2026.

Messi quiere otro Mundial: Otra remontada épica en 7′ lleva a Argentina a jugar la final ante España en Nueva York el próximo domingo. Gordon adelantó a Inglaterra y Enzo y después Lautaro dieron la vuelta al marcador.

La portada de Mundo Deportivo informa sobre la victoria de Argentina 2-1 contra Inglaterra en las semifinales del Mundial de Fútbol de 2026.

Argentina dio vuelta a Inglaterra con “la asistencia de Dios”: El campeón del mundo perdía con Inglaterra, pero con golazo de Enzo Fernández en el minuto 85 lo empató. A los 91, surgió Lionel Messi con un centro celestial de derecha para ponerla en la cabeza de Lautaro y celebrar una victoria por 2-1 que vale una final de Copa del Mundo.

SPORT (ESPAÑA)

Un portal de noticias deportivas como Sport ilustra la cobertura del Mundial 2026, presentando los marcadores de los partidos y destacando a Lionel Messi en una fotografía central.

¡Es inmortal! Messi lleva a Argentina a la final ante España: Messi lidera a la Argentina de los milagros y se cita con España en Nueva York. La Albiceleste defenderá su corona mundial frente a La Roja tras una remontada inolvidable frente a Inglaterra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (ITALIA)

La portada de un diario deportivo italiano destaca la victoria de Argentina sobre Inglaterra 2-1 en una semifinal del Mundial de fútbol.

¡Dos asistencias de Messi y un gol de Lautaro en el minuto 92: Argentina derrota a Inglaterra y vuela a la final contra España! En el Mercedes-Benz Stadium, Inglaterra se adelantó en el marcador gracias a Gordon a los 10 minutos de la segunda parte. El equipo de Tuchel se replegó entonces, y la estrella argentina fue la inspiración para los dos goles que clasificaron a la Albiceleste para el partido contra España. El encuentro terminó 1-2, igual que hace 40 años en Ciudad de México.

RÉCORD (PORTUGAL)

Los jugadores de la selección de Argentina celebran su victoria de 2-1 sobre Inglaterra en un partido internacional de fútbol.

La crónica de Inglaterra-Argentina: fue un poco casualidad y un poco milagro. Una primera parte sin goles y una segunda de locura. El gol de Gordon despertó la timidez de Tuchel, y la valentía de los argentinos hizo el resto. Una noche gloriosa para Enzo, Lautaro y Messi.

RÉCORD (MÉXICO)

El campeón resucita cuando se le pega la gana. Esto no se diseña ni en los planes más maquiavelicos de FIFA para hacer el Mundial más espectacular: Argetina quebró el destino, cambió el guión que tenía preparado un lugar en la Final para Inglaterra. Parecía todo perdido. Parecía el fin de una era. Pero dos goles en la agonía de la Semifinal en Atlanta cambiaron todo.

A BOLA (PORTUGAL)

Otra lección de Argentina: el coraje siempre triunfa sobre el miedo. Un gran partido en la segunda semifinal del Mundial: dos equipos bien organizados, un golazo de Inglaterra y, después, la decisión suicida de replegarse y esperar un milagro. Es en la crisis donde aflora el espíritu de la selección albiceleste, cuyo entrenador no solo tiene una fe inquebrantable en Lionel Messi.

LE PARISIEN (FRANCIA)

Lionel Messi celebra con Enzo Fernández durante un partido de la selección argentina de fútbol por la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Carlos Barria).

La Albiceleste de Lionel Messi llega a la final, Francia se enfrentará de nuevo a Inglaterra por el tercer puesto. Heroicos al final del partido para derrotar a los Tres Leones gracias a su estrella, que dio dos asistencias, los argentinos desafiarán a España por lograr el doblete en la Copa del Mundo.

TUTTOSPORT (ITALIA)0

La Albiceleste de Lionel Messi llega a la final, Francia se enfrentará de nuevo a Inglaterra por el tercer puesto. Heroicos al final del partido para derrotar a los Tres Leones gracias a su estrella, que dio dos asistencias, los argentinos desafiarán a España por lograr el doblete en la Copa del Mundo.

TUTTOSPORT (ITALIA)

Toro de oro: ¡Lautaro Martínez alucinante! ¡Argentina regresa a la final! Drama en Inglaterra. Todo sucedió en la segunda mitad: Gordon dio esperanzas a Bellingham y a sus compañeros, y al final los vigentes campeones del mundo remontaron con el gol decisivo del delantero del Inter.

RMC (FRANCIA)

Un sitio web de noticias deportivas presenta el resultado del partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, con Argentina como vencedor y clasificado a la final.

¡Todavía llenas de energía y espectaculares, las argentinas llegan a la final del Mundial! Argentina repitió la hazaña el miércoles, remontando otra eliminatoria del Mundial, esta vez la semifinal contra Inglaterra (2-1). Los argentinos de Lionel Messi jugarán otra final, esta vez contra España el domingo. Una gran decepción para los Tres Leones, que ahora se enfrentarán a Francia por el tercer puesto el sábado.