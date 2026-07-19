Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli ganó su sexta carrera en la temporada.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición, seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por ladécima posición.
El ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.
Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes
Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
El fuerte temporal destrozó autos, derribó árboles y dejó sin luz durante más de doce horas a numerosos barrios de Concordia
Pasadas las 3 de la madrugada de este sábado 18 de julio, un fuerte temporal azotó Concordia. Las intensas ráfagas de viento se extendieron durante unos 15 minutos, mientras que la lluvia continuó cayendo durante varias horas, provocando importantes inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.
Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio de energía eléctrica, que afectó a numerosos barrios. En algunos casos, los vecinos permanecieron más de doce horas sin luz, lo que generó serias complicaciones durante gran parte de la jornada.
La prolongada falta de suministro eléctrico también repercutió en el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, debido a que los sistemas de bombeo quedaron fuera de funcionamiento mientras se extendieron los cortes de energía. Fuente: oncordia Policiales