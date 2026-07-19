La Sinfónica de Entre Ríos presenta dos obras de la música francesa en La Vieja Usina

La orquesta sinfónica provincial se presentará el sábado 25 de julio a las 20 en el centro cultural La Vieja Usina de Paraná. Con entrada libre y gratuita, la propuesta organizada por la Secretaría de Cultura contará con la dirección de Luis Gorelik y un repertorio de Debussy y Berlioz.

La orquesta sinfónica provincial brindará un nuevo concierto el sábado 25 de julio de 2026 a las 20 en las instalaciones del centro cultural La Vieja Usina, ubicado en calle Matorras 861 de la ciudad de Paraná. La actividad es organizada de forma directa por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, cuenta con el auspicio institucional del Centro de Ojos Doctor Lódolo y la entrada para el público general será libre y gratuita, disponiéndose el acceso de las y los asistentes por estricto orden de llegada. Bajo la conducción de su director artístico, el maestro Luis Gorelik, el programa de la velada musical incluirá la interpretación de Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy y la Sinfonía Fantástica, opus 14, de Héctor Berlioz, consideradas dos piezas fundamentales del repertorio europeo.

Con respecto a la primera parte de la función, cabe señalar que Claude Debussy maduró como compositor en una rica época cultural francesa. Desde 1887, el músico asistió a las veladas de su amigo, el poeta Stéphane Mallarmé, donde coincidió con figuras de la talla de Auguste Rodin, Claude Monet, Paul Verlaine, Paul Valéry, André Gide y Marcel Proust, cuyos vínculos intelectuales priorizaron el estado de ánimo, la atmósfera y el color sónico sobre la estructura tradicional de la forma. El poema de ensueño titulado La tarde del fauno, de Mallarmé, cautivó tempranamente al joven compositor al narrar el monólogo rapsódico de un fauno que despierta de una siesta intentando recordar con nostalgia un encuentro con dos ninfas, durmiéndose nuevamente al aumentar el calor de la tarde con la esperanza de hallarlas en sus sueños.

Debussy plasmó esta ambigüedad poética en su Preludio a la tarde de un fauno, compuesto entre 1892 y 1894, ilustrando de forma libre los anhelos y deseos de la criatura mitológica en el calor vespertino, una sensual obra que se estrenó originalmente el 22 de diciembre de 1894 en la ciudad de París.

Por su parte, la Sinfonía Fantástica evoca el periodo en que el compositor romántico Héctor Berlioz experimentaba intensas sacudidas psíquicas a sus 26 años. En 1830, el músico confesó a sus allegados que se había sumergido en una pasión interminable hacia Harriet Smithson, una actriz irlandesa de renombre que se encontraba en Londres. Inicialmente paralizado por la obsesión sentimental, el autor vio congelada su creatividad hasta que la llegada de la mujer a la capital francesa provocó un impulso estético que le permitió finalizar la primera versión de la sinfonía en abril de ese año.

En esta célebre producción estructural, subtitulada como sinfonía fantástica en cinco partes, Berlioz desarrolló una historia musical explícita utilizando su propia vivencia como el personaje central de la trama. Este nuevo concepto de música dramática pura sin texto vocal generó grandes polémicas estéticas en la época sobre si la obra era artísticamente viable sin una referencia escrita previa de su historia.

La interpretación de estas piezas por parte de los organismos de la provincia busca acercar producciones universales de alta complejidad técnica a la ciudadanía entrerriana, fomentando los espacios de acceso a la cultura y el fortalecimiento del patrimonio artístico en los auditorios públicos del territorio.