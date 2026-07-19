Entre Ríos sumó en Seguí su centro emisor de licencias nacionales número 65

El Ministerio de Seguridad y Justicia acompañó la puesta en marcha del nuevo centro emisor de licencias nacionales de conducir en Seguí. El avance es fruto del trabajo articulado con el municipio y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para unificar las exigencias de conducción y elevar los estándares de seguridad vial en las rutas entrerrianas.

En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento de la seguridad vial en todo el territorio entrerriano, se llevó a cabo la presentación oficial y puesta en marcha del nuevo centro emisor de licencias nacionales (CEL) tipo A en la localidad de Seguí. El acto central estuvo encabezado por el presidente municipal, Edgardo Müller, y contó con la participación de la directora general de Prevención y Seguridad Vial de la provincia de Entre Ríos, Ana Elle, junto a miembros del equipo técnico de la dirección nacional de licencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este nuevo espacio es el resultado directo de una gestión conjunta entre el Estado local, el gobierno provincial y el organismo nacional.

Con esta incorporación, la provincia de Entre Ríos alcanza un total de 65 centros emisores de licencias nacionales homologados por la ANSV. De esta manera, las autoridades consolidan la red provincial y amplían el acceso de la ciudadanía a un sistema unificado y federal con altos criterios de exigencia técnica. La implementación del centro emisor en Seguí se rige bajo la órbita del Sistema Nacional de Licencias (Sinalic), un marco normativo que establece procedimientos comunes para todo el país, regulando la emisión de las habilitaciones, los exámenes teóricos y prácticos obligatorios, y la totalidad de los requisitos indispensables para su otorgamiento.

La puesta en marcha de este nuevo espacio de atención aporta tres beneficios fundamentales en materia de políticas públicas de seguridad vial. Por un lado, otorga validez federal e internacional, permitiendo que las y los ciudadanos de Seguí obtengan una licencia con validez legal garantizada tanto dentro del país como en el exterior. Por otra parte, brinda máxima seguridad registral debido a que, al tratarse de una certificación tipo A, la oficina cuenta con una conexión directa y en tiempo real al registro nacional de antecedentes y licencias. Finalmente, impulsa la modernización del Estado, ya que la sede fue dotada de equipamiento tecnológico diseñado para agilizar y simplificar los tiempos de tramitación de las y los vecinos manteniendo intacto el rigor de las evaluaciones.

A través de la dirección general de Prevención y Seguridad -vial, el Ministerio de Seguridad y Justicia reafirma el compromiso de continuar expandiendo las herramientas del sistema unificado en los diferentes departamentos. El objetivo estratégico de la provincia se centra en reducir los índices de siniestralidad vial, profesionalizar de manera continua los criterios de conducción urbana y del transporte de cargas, y cuidar la vida de todas y todos los entrerrianos que transitan diariamente por las rutas provinciales y nacionales.