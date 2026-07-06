Llega el cambio: cómo seguirá el frío, dónde impactará la ciclogénesis y en qué provincias habrá ráfagas de 90 km/h

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Tras varios días de temperaturas extremas, el frío comenzará a perder intensidad sobre gran parte del país. La semana traerá nieblas, una nueva ciclogénesis, nevadas en la Patagonia y lluvias concentradas en pocas regiones.

Después de una de las irrupciones de aire polar más persistentes del invierno, Argentina comienza una nueva semana con un cambio gradual en el panorama. El frío seguirá siendo protagonista, aunque las temperaturas iniciarán una lenta recuperación hacia valores más habituales para julio.

El dato saliente de las últimas horas llegó desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que confirmó la primera ola de frío de la temporada. El evento quedó concentrado principalmente sobre la provincia de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana, donde durante varios días consecutivos se registraron temperaturas máximas y mínimas por debajo de los umbrales climatológicos que definen este tipo de episodios.

Aun así, el alivio será gradual y las heladas continuarán siendo parte de nuestra rutina durante el comienzo de la semana.

El lunes todavía con temperaturas bajo cero

La madrugada del lunes volverá a dejar temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores en amplios sectores de la región Pampeana, Patagonia y Cuyo.

Las heladas volverán a ser generalizadas y, en algunos sectores del norte argentino, también se esperan registros inusualmente bajos para la época, reflejo de una masa de aire frío que continúa dominando gran parte del territorio nacional.

En el este de la provincia de Buenos Aires, gracias a una ciclogénesis sobre el Atlántico persistirán algunas lluvias y lloviznas, acompañadas por nieblas y reducciones de visibilidad durante las primeras horas del día. Con el correr de la tarde las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cambio llegará acompañado por un aumento del viento, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h.

La Patagonia tendrá el tiempo más activo de la semana

Mientras el centro y norte del país permanecen bajo condiciones estables, el extremo sur patagónico concentrará los fenómenos más significativos.

Un frente frío avanzará sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan lluvias persistentes y nevadas en la cordillera. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por precipitaciones que podrían superar los 15 milímetros.

Nieve acumulada durante la semana

Además, el sistema provocará vientos muy intensos, con ráfagas cercanas a los 90 km/h en el extremo sur del país y en las Islas Malvinas.

A medida que transcurran el lunes y el martes, las precipitaciones comenzarán a extenderse hacia la cordillera de Chubut y posteriormente alcanzarán Río Negro y Neuquén.

Entre el martes y el miércoles la inestabilidad también llegará a sectores de la meseta patagónica, donde podrán registrarse lluvias y nevadas incluso en zonas más bajas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Este episodio estará favorecido por el ingreso de viento desde el Atlántico y por la presencia de un río atmosférico desde el Pacífico, que aportarán abundante humedad a la cordillera.

El frío seguirá, pero las tardes serán cada vez más agradables

Sobre el centro y norte argentino dominarán las altas presiones durante buena parte de la semana.

El viento irá rotando progresivamente al norte, favoreciendo el ingreso de aire más templado y húmedo. Como consecuencia, las temperaturas mostrarán una recuperación lenta pero sostenida.

Un rio atmosferico aportará humedad y favorecerá las lluvias y nevadas

Las mañanas seguirán siendo frías y todavía podrán registrarse heladas débiles en distintos sectores de la región Pampeana y Cuyo. Sin embargo, las tardes comenzarán a ganar algunos grados respecto de los últimos días.

Las temperaturas máximas volverán a ubicarse entre 18 °C y 20 °C en buena parte del centro del país, mientras que en las provincias del norte incluso podrán superarse esos valores gracias al predominio del sol.

El aumento de la humedad también favorecerá el regreso de nieblas, especialmente sobre el centro y el este del país durante las primeras horas de la mañana.

Una semana con pocas lluvias fuera de la Patagonia

Más allá de las precipitaciones previstas sobre el extremo sur y la cordillera patagónica, el resto del país continuará mostrando un marcado déficit de lluvias.

Los modelos meteorológicos coinciden en que, al menos hasta mediados de la semana, no se esperan eventos significativos sobre la mayor parte del territorio nacional.

La combinación de altas presiones, escasa nubosidad y viento del norte será la responsable de una recuperación paulatina de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá teniendo características plenamente invernales.