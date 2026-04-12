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El pronóstico anticipó lluvias intensas en el norte y alerta por tormentas en Entre Ríos, con registros que podrían superar los valores habituales. El martes sería el día más crítico por la intensidad de los fenómenos.

El alerta por lluvias y tormentas marcó el panorama meteorológico para la semana del 13 al 20 de abril en Argentina, con foco en el litoral y el norte del país, donde se esperaron precipitaciones abundantes y eventos de variada intensidad. En paralelo, gran parte del territorio nacional registró temperaturas superiores a los valores normales para esta época del año, configurando un escenario climático contrastante.

Según los informes meteorológicos, el patrón atmosférico se presentó claramente definido, con una distribución desigual de las lluvias. Mientras algunas regiones concentraron los mayores acumulados, otras atravesaron jornadas con escasas precipitaciones o incluso ausencia total de las mismas.

En este contexto, especialistas destacaron que la tendencia térmica se mantuvo por encima de los promedios habituales, lo que reforzó la presencia de aire cálido y húmedo en amplias zonas del país.

Lluvias intensas y foco en el norte del país

El principal núcleo de inestabilidad se ubicó sobre el norte argentino, donde se previó un importante desarrollo de precipitaciones a lo largo de la semana. Provincias como Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones fueron señaladas como las más afectadas por los acumulados de lluvia.

Dentro de este período, el martes se perfiló como la jornada más crítica, con tormentas que pudieron alcanzar variada intensidad y generar importantes volúmenes de agua en cortos lapsos de tiempo. Este tipo de fenómenos incrementó el riesgo de anegamientos temporarios, complicaciones en caminos rurales y excesos hídricos en áreas productivas.

El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que “el análisis de los modelos de pronóstico, particularmente el ECMWF, muestra una anomalía térmica positiva generalizada”, lo que también influyó en la dinámica de las precipitaciones.

Alerta en Entre Ríos y condiciones adversas

En Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche del martes. El organismo indicó que el área sería afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos estuvieron acompañados por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posibles caídas de granizo y ráfagas de viento que pudieron alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se estimaron valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, con la posibilidad de que esos registros fueran superados de manera puntual en determinadas localidades.

Temperaturas elevadas y persistencia de aire cálido

En cuanto a las condiciones térmicas, el rasgo dominante de la semana fue la presencia de temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país. La región central, el norte argentino y sectores de la Patagonia mostraron valores medios superiores a los promedios climatológicos.

De Benedictis detalló que este comportamiento respondió a la persistencia de circulación de aire desde el norte y noreste, lo que favoreció el ingreso constante de aire cálido y húmedo.

Asimismo, la ausencia de irrupciones de aire frío significativas durante el período analizado limitó los descensos térmicos, consolidando una tendencia que se mantuvo a lo largo de toda la semana.