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La guerra en Medio Oriente ingresa este jueves en su día 43 bajo un clima de incertidumbre absoluta. Aunque formalmente rige un cese al fuego entre las potencias, la realidad en el terreno muestra una tregua que apenas funciona de manera parcial. El renovado bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha vuelto a poner al mundo en estado de alerta máxima, debilitando los esfuerzos diplomáticos iniciados en Islamabad.

Lo que hay que saber

Un acuerdo bajo fuego y el cierre de Ormuz

El alivio que supuso el anuncio del cese al fuego por 14 días duró poco. Irán decidió cerrar nuevamente el paso por donde circula el 20 % del crudo mundial, argumentando que la ofensiva de Israel en el Líbano viola el espíritu del pacto.

Esta medida ha reactivado las amenazas desde Washington. El gobierno de Donald Trump advirtió que no tolerará el uso del Estrecho como herramienta de extorsión y que mantiene “todas las opciones sobre la mesa” si no se restablece el tráfico marítimo de inmediato. El temor en la Casa Blanca es una escalada repentina que tire por la borda las dos semanas de negociaciones previstas.

Mercados latentes: el petróleo en la zona de peligro

La inestabilidad bélica se traduce en un mercado energético que opera con constantes altibajos. Los inversores reaccionan minuto a minuto a las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico:

Precio actual: El barril de crudo se ubica en los 98 dólares .

El barril de crudo se ubica en los . La barrera psicológica: Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la barrera de los 100 dólares si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas.

Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas. Incertidumbre: La volatilidad impide que las bolsas internacionales consoliden una tendencia de recuperación, manteniendo la economía global en un estado de “espera tensa”.

Conflicto en Medio Oriente: día 43

11-04-2026 10:18

Tensiones entre EE.UU. e Irán: las condiciones de Teherán frenan las negociaciones

El inicio de las conversaciones directas entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad permanece bloqueado debido a las condiciones previas planteadas por Teherán, según informaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas bajo anonimato.

“Hasta el momento no se han producido encuentros cara a cara entre las delegaciones de ambos países. Si bien han existido reuniones a través de mediadores, actualmente hay un punto muerto que impide avanzar hacia un diálogo directo”, señaló una fuente diplomática.

De acuerdo con la misma fuente, “la situación en Líbano y la liberación de fondos constituyen los principales obstáculos. Irán insiste en que se cumplan sus exigencias antes de iniciar conversaciones directas”.

Este escenario de estancamiento se da en medio de una jornada de intensa actividad en la capital de Pakistán.

11-04-2026 09:04

EE.UU. negó haber aceptado la liberación de activos iraníes en el extranjero

Un alto funcionario de Estados Unidos desmintió versiones que indicaban que Washington había accedido a liberar activos iraníes congelados en el exterior, una de las principales condiciones planteadas por Irán para avanzar en negociaciones.

Las declaraciones surgen en medio de la expectativa por el inicio de conversaciones entre delegaciones de ambos países, que se encuentran en Islamabad, capital de Pakistán, con el objetivo de buscar una salida al conflicto en Medio Oriente.

Desde Teherán habían señalado previamente que cualquier acuerdo para un cese definitivo de los enfrentamientos debía contemplar el desbloqueo de fondos iraníes retenidos por sanciones, además del fin de las acciones militares de Israel contra Hezbollah en el Líbano.

En ese contexto, una fuente iraní citada por la agencia Reuters había asegurado que Estados Unidos habría aceptado descongelar esos activos a cambio de que los Guardianes de la Revolución reabran el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, desde la Casa Blanca rechazaron categóricamente esa versión. “Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado todavía”, afirmó un alto funcionario estadounidense, descartando cualquier tipo de acuerdo previo.

11-04-2026 08:53

Islamabad se convierte en el epicentro de una negociación histórica entre Irán y EE. UU.

Pakistán oficializó su rol de mediador internacional este sábado al recibir de forma consecutiva a los representantes de Irán y Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en la diplomacia global.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.

La comitiva iraní concretó la cita con Sharif a las 13:00 hora local, después de las consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar paquistaní.