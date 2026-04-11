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Las cuentas de la Municipalidad de Sauce de Luna -a 190 kilómetros de Paraná, en el departamento Federal- fueron embargadas en $15 millones en el marco de un reclamo por montos impagos por el alquiler de infraestructura para la edición 2022 de la Fiesta del Pan Casero, durante la administración del exintendente radical Juan Pablo Soreira.

La administración del actual intendente Alcides Alderete (PJ) dio a conocer la mala nueva. Dijo que el Municipio fue notificado de “embargos que suman $ 15.110.802,85, por causas generadas por despropósitos administrativos de los tiempos en que gobernada el radical Pablo Soreira”.

Una de las demandas, un contrato celebrado en enero de 2022 consistente en la locación de carpas estructurales, stands, iluminación y baños químicos, destinados a la realización de la Fiesta del Pan Casero 2022, que no fueron abonados por Soreira. La otra causa, por ejecución de honorarios, luego de un juicio iniciado por empleados municipales por daños y perjuicios, ocurridos durante la gestión de Pablo Soreira (año 2020).

“Los embargos deterioran aún más la economía del Municipio”, planteó la Comuna de Sauce de Luna.

Pablo Soreira, exintendente radical de Sauce de Luna.

Así lo detalló la administración Alderete:

Embargo de fecha 9 de abril de 2026

Con fecha 9 de abril de 2026, se procedió al embargo de fondos de las cuentas municipales radicadas en el Banco de Entre Ríos, por un monto total de $ 9.240.761,93.

Ese embargo corresponde a los autos caratulados: “E y P S.R.L. c/ Municipalidad de Sauce de Luna s/ Ordinario Cobro de Pesos s/ Ejecución de Honorarios y Sentencia”, Expediente N° 37.380.

Dicha causa tiene origen en un contrato celebrado en enero de 2022 entre la firma E y P S.R.L. y la Municipalidad de Sauce de Luna, consistente en la locación de bienes muebles (carpas estructurales, stands, iluminación y baños químicos) destinados a la realización de la Fiesta del Pan Casero 2022, por un plazo de cuatro días a partir del 27/01/2022.

“Se deja constancia que la obligación derivada de dicho contrato no fue cancelada por la administración de la gestión Soreira, ni tampoco registrada en la documentación de acreedores al cierre de la gestión, lo que derivó en la instancia judicial y la posterior ejecución”, indicó el Municipio.

Embargo correspondiente al período 27 de febrero de 2026 al 7 de abril de 2026

Durante el período comprendido entre el 27 de febrero de 2026 y el 7 de abril de 2026, se procedió al embargo de fondos de las cuentas municipales radicadas en el Banco de Entre Ríos, por un monto total de $ 5.870.040,92, indicó la Municipalidad de Sauce de Luna.

Ese embargo corresponde a los autos caratulados: “Passarella, Juan Pablo y otra c/ Municipalidad de Sauce de Luna s/ Ejecución de Honorarios (Civil)”, Expediente. N° 21.451.

La causa tiene origen en un juicio iniciado por empleados municipales por daños y perjuicios, correspondientes a hechos ocurridos durante la gestión Soreira (año 2020).

“Como resultado de ambos procesos judiciales, el Municipio ha sufrido embargos por un total de $ 15.110.802,85, lo que representa un fuerte impacto sobre las finanzas municipales y la capacidad operativa diaria”, detalló la administración Alderete.

Y agregó: “Esta gestión reafirma su compromiso con la transparencia, el ordenamiento de las cuentas públicas y el cumplimiento de las obligaciones, al tiempo que continúa trabajando para regularizar pasivos heredados sin comprometer la prestación de servicios esenciales a la comunidad”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora