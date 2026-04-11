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La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llevó a cabo este viernes la elección de sus máximas autoridades. Tras concluir los dos mandatos consecutivos de Andrés Sabella, la Asamblea Universitaria ungió al contador Juan Manuel Arbelo, oriundo de Gualeguaychú, como el nuevo Rector que conducirá los destinos de la institución por los próximos cuatro años.

Arbelo estará acompañado en la gestión por la ingeniera Carla Mántaras, quien asumirá el cargo de Vicerrectora. La nueva dupla ejecutiva tendrá mandato vigente hasta el año 2030, liderando una estructura que también renovó los decanatos de sus nueve unidades académicas distribuidas en la provincia.

El nuevo mapa de las facultades en la provincia

La elección de decanos y vicedecanos arrojó una combinación de renovaciones generacionales y continuidades en cargos clave. En las sedes de mayor cercanía para los lectores de la costa del Uruguay y el centro provincial, los resultados fueron los siguientes:

• Facultad de Ciencias de la Administración (Concordia): La jornada electoral culminó allí pasadas las 20:00. Javier Coulleri fue elegido como Decano en reemplazo de Raúl Mangia, acompañado por Eduardo Esteban Gutiérrez como vicedecano.

• Facultad de Ciencias de la Alimentación (Concordia): El nuevo Decano es Daniel Capodoglio —quien se desempeñaba como secretario privado del rector saliente—, junto a Mariana Lagadari.

• Facultad de Bromatología (Gualeguaychú): Fue electo José Antonio Dorati como Decano, mientras que María Tulia Aizaga mantendrá su cargo como vicedecana.

Designaciones en la capital provincial

En Paraná, las tres unidades académicas de la UNER también definieron sus fórmulas de conducción:

• Ciencias Económicas: El actual secretario de Planificación y Gestión, Nicolás Brunner, asumirá como Decano, secundado por Judith Evangelina Tista.

• Ciencias de la Educación: Se ratificó el rumbo actual con la reelección de Aixa Boeykens como decana, acompañada por Bárbara Isabel Correa en el vicedecanato.

• Trabajo Social: La nueva Decana es Sandra Arito, quien compartirá fórmula con Juan Rubén Zabinski.

Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

En el polo científico de Oro Verde, las autoridades electas son:

• Ingeniería: El actual secretario Académico, Andrés Naudi, será el nuevo Decano, junto a Celina Bratovich.

• Ciencias Agropecuarias: La conducción quedó en manos de Mariano Fabio Saluzzio, secundado por Alejandra Cecilia Kemerer.

Con este recambio de autoridades, la UNER inicia una nueva etapa administrativa y académica, marcada por la descentralización territorial y el desafío de gestionar la educación superior en un contexto regional que demanda una vinculación estrecha con los sectores productivos y sociales de Entre Ríos.Fuente: APF Digital