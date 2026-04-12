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El tren turístico a vapor en Apiúna, Brasil, se ha convertido en un ejemplo concreto de cómo recuperar la historia ferroviaria puede generar desarrollo y turismo.

El tren turístico a vapor en Apiúna se ha convertido en un ejemplo concreto de cómo recuperar la historia ferroviaria puede generar desarrollo, identidad y nuevas oportunidades económicas. Lo que alguna vez fue un ramal olvidado hoy vuelve a latir, impulsado por una visión que combina memoria, turismo y decisión.

El silbato resuena y no es solo nostalgia. Es movimiento. Es gente. Es actividad económica.

En un tramo reactivado del antiguo ferrocarril de Santa Catarina, desactivado en 1971, hoy se ofrecen paseos mensuales que atraen tanto a turistas como a familias locales. El tren turístico a vapor no solo transporta pasajeros: transporta experiencias. Para algunos, significa volver a una época donde el tren era parte de la vida cotidiana. Para otros, especialmente los más jóvenes, es el descubrimiento de una tecnología que parecía extinguida.

De abandono a oportunidad

Durante décadas, las vías quedaron en silencio. Como ocurrió en gran parte de América Latina, el cierre de los ferrocarriles significó más que el fin de un sistema de transporte: implicó aislamiento, pérdida de dinamismo económico y pueblos que quedaron al margen del desarrollo.

Sin embargo, en Apiúna ocurrió algo distinto. Un grupo de aficionados, junto a actores locales, entendió que ese pasado podía transformarse en futuro. Así nació este proyecto que hoy posiciona al tren turístico a vapor como un atractivo que genera movimiento económico real.

No se trata solo de paseos. Se trata de gastronomía, comercio local, empleo indirecto y una cadena de valor que se activa cada vez que el tren vuelve a circular.

Turismo ferroviario: una tendencia que crece

El caso de Apiúna no es aislado. En distintas partes del mundo, el turismo ferroviario se ha consolidado como una alternativa atractiva que combina cultura, historia y experiencia.

El valor diferencial del tren turístico a vapor está en su capacidad de generar emoción. No compite con la modernidad: la complementa. En un mundo digital, la experiencia física, sensorial y auténtica gana terreno.

Lo que no se dice

Muchas veces, en Argentina, el discurso sobre infraestructura ferroviaria queda atrapado en la discusión política o en la falta de recursos. Pero el caso de Brasil demuestra que no siempre se necesita una mega inversión para generar impacto.

Se necesita decisión.

Mientras tanto, en regiones como Entre Ríos, existen kilómetros de vías abandonadas, estaciones deterioradas y un patrimonio ferroviario que, en muchos casos, sigue esperando una oportunidad.

El ferrocarril había sido desactivado en 1971. Como ocurrió en tantas regiones de América Latina, el cierre de esas vías no solo implicó el fin de un medio de transporte, sino también el debilitamiento de comunidades enteras. Sin embargo, décadas después, un grupo de aficionados y actores locales decidió revertir ese destino.

Hoy, quienes suben a ese tren no solo recorren un trayecto físico. Recorren una memoria colectiva. Los mayores reviven escenas de otro país posible; los más jóvenes descubren una tecnología que parece sacada de un museo, pero que vuelve a latir con fuerza.

Antecedente que interpela

La historia ferroviaria de provincias como Entre Ríos está llena de estaciones abandonadas, ramales inactivos y pueblos que crecieron al ritmo del tren y luego quedaron a la deriva. La diferencia no está en el punto de partida, sino en la decisión política y social de qué hacer con ese legado.

Doble lectura Versión oficial frecuente: no hay recursos, no es rentable, no es prioridad.

no hay recursos, no es rentable, no es prioridad. Lectura real: donde hay planificación, identidad y participación, el turismo aparece. Conclusión

El tren de Apiúna no solo transporta pasajeros. Transporta una idea: que el desarrollo también puede nacer de lo que otros consideran obsoleto. Y deja una pregunta incómoda pero necesaria:

¿vamos a seguir mirando cómo se oxida nuestro potencial, o vamos a animarnos a ponerlo en marcha?