Se desbloquea la atmósfera y regresan las lluvias y tormentas: estos serán los días con alerta en cada región

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Gradualmente la dinámica atmosférica sobre Argentina comienza a reactivarse, la circulación cambia y regresan las alertas por lluvias y tormentas en la segunda parte de la semana, de la mano de un nuevo frente frío.

Luego de largos días donde la atmósfera se mantuvo dominada por altas presiones, tiempo mayormente estable en el centro y norte del país, poca amplitud térmica, gran contenido de humedad con formación de neblinas y un techo de nubes casi constante, los cambios en la circulación comenzarán a darse gradualmente en los próximos días a medida que se desbloquea.

La calma meteorológica que también estuvo atravesando la Patagonia, sin las clásicas ráfagas de viento fuerte dominante, y con la ausencia de nevadas tempranas destacadas tendrá algunas modificaciones.

Patagonia: regresaron las lluvias (pero aún sin nieve)

El sistema frontal, que avanzó desde el océano Pacífico en las últimas horas, siguió su camino por la Patagonia. Las lluvias reaparecieron durante la mañana de este miércoles 3 en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo activa durante la madrugada y mañana una alerta por precipitaciones persistentes sobre la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro, con acumulados entre 10 y 15 mm, superados de manera puntual. Con el correr de las horas matinales, las lluvias avanzarán de oeste a este dejando precipitaciones débiles a moderadas en zonas de estepa y también en parte de la costa.

#PronosticodelTiempo🇦🇷

⚠️Alerta por #lluvias persistentes en Tierra del Fuego.

Muy húmedo, con momentos de abundante nubosidad y formación de neblinas en el centro y norte.

🌦️Inestable en Patagonia, NOA, Córdoba, San Luis y sur de Santa Fe.



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Durante el miércoles las lluvias serán destacadas y persistentes en Tierra del Fuego, bajo alerta amarilla con acumulados de hasta 15 mm (pudiendo ser superados de manera local). Los valores de temperatura, fríos pero no gélidos, oscilarán entre los 3 y 7 °C. Por lo tanto, este miércoles no se esperan nevadas, solo lluvias con algunas ráfagas del norte rotando del sur en dicha provincia.

Durante el jueves 4 las lluvias quedará desplazadas solo a la parte del norte de la Patagonia, mientras que la estabilidad (sin precipitaciones y con cielo mayormente despejado) reinará en el sur y centro patagónico. Sin embargo, el aire saturado y el viento prácticamente en calma favorecerá la formación de neblinas y bancos de niebla, con importante reducción de la visibilidad, por ejemplo sobre Ushuaia este día.

Precipitación acumulada estimada hasta el miércoles 3 por la noche para Tierra del Fuego, bajo alerta SMN por lluvias persistentes. Créditos: Modelo ECMWF

A lo largo del viernes 5, cerrando la primera semana hábil de junio, el aumento gradual de de la nubosidad de norte a sur se dará en toda esta región, con circulación de viento norte y algunas lluvias matinales en el este de Neuquén, centro y este de Río Negro y de Chubut, a la espera de un nuevo frente que llegará el fin de semana.

Vuelven las alertas por tormentas a la región central

El miércoles 3 todavía promete ser una jornada estable en la mayor parte del centro del país, con momentos de abundante nubosidad y humedad, e incluso la formación de algunas neblinas (incluye zonas del AMBA).

Son probables algunas lluvias aisladas entre la tarde y noche para Cuyo, Córdoba, el oeste bonaerense y La Pampa, en la previa a la llegada de las tormentas con alerta para el sur de la Región Pampeana que se hará efectiva desde el jueves.

Vuelven las alertas SMN por tormentas a la región central entre el jueves 4 y viernes 5 de junio, Probabilidad de PP para la madrugada del viernes. Créditos: Modelo ECMWF.

El avance del sistema frontal frío que describimos para la Patagonia, llega este jueves al sur de la región Pampeana, favoreciendo la formación de chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Por este motivo el SMN ya emitió una alerta amarilla temprana para la noche del jueves 4 y madrugada del viernes 5, para el centro-este de La Pampa (incluye a Santa Rosa), y el oeste y sur de la Provincia de Buenos Aires (incluye a Trenque Lauquen, Bahía Blanca y Necochea, por ejemplo).

Alerta amarilla por lluvias y tormentas para el oeste y sur de PBA, y el centro-este de La Pampa, con acumulados de entre 30 y 60 mm durante la noche del jueves 4 y hasta la mañana del viernes 5.

El área podría será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, superados de forma puntual. También es posible que se registre en forma aislada granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente, es lo que advierte el SMN.

Precipitación acumulada hasta el viernes 5 en la noche. Créditos: Modelo ECMWF.

Durante la madrugada y mañana del viernes 5, esta alerta meteorológica por tormentas se desplazará con el avance del frente hacia el centro y sur bonaerense, incluyendo por ejemplo en la alerta amarilla a: Tandil, Azul, Bolívar y Olavarría. El frente seguirá avanzando hacia el norte durante el fin de semana, y se espera que genere lluvias y tormentas de variada intensidad para el norte bonaerense (incluye al AMBA), Córdoba, Santa Fe, Litoral y norte argentino.

Comenzó el invierno meteorológico, pero el norte llega a los 28 °C

El 1 de junio, como cada año, inicia la temporada que llamamos “invierno meteorológico”, pero las temperaturas en el norte argentino se mantienen con anomalías positivas sin enterarse del calendario, tardes de hasta 27 y 28 °C en Formosa, Salta y Chaco son probables en el cierre de esta semana, antes de que el avance de un frente frío proponga la llegada de las tormentas.

Durante el miércoles 3, el NEA se mantendrá estable y húmedo, la formación de neblinas y bancos de niebla persiste, con cielos de algo a parcialmente nublado para la Mesopotamia y máximas de hasta 24 y 25 °C, por ejemplo.

Comenzó el invierno meteorológico, pero el norte llega a los 28 °C. Créditos: Modelo ECMWF.

Por otro lado, parte del NOA permanece inestable este miércoles con abundante nubosidad y algunas lluvias aisladas en Tucumán, Santiago del Estero, este de: Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, con temperaturas gélidas para la Puna y fresca a templadas para el resto de la región, con máximas de hasta 23 °C.

Durante el jueves 4 y viernes 5 la humedad, nubosidad y temperatura seguirán en aumento para el norte del país, alentadas por el flujo del norte, como antesala a la llegada de las lluvias y tormentas de la mano del frente frío que desarrollará estos eventos de precipitaciones durante el fin de semana, probablemente con algunas zonas en alerta por tormentas fuertes.