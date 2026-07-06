Alerta amarilla por bajas temperaturas en toda la provincia

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Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por temperaturas extremas de frío para este lunes, que abarca a todo el territorio provincial.

Según el organismo nacional, el fenómeno puede tener un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en los grupos de riesgo, entre ellos niños, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío en espacios abiertos. En caso de tener que salir, es importante abrigarse adecuadamente utilizando varias capas de ropa liviana que permitan conservar el calor corporal.

También se aconseja mantenerse en movimiento para generar más calor corporal, calefaccionar los ambientes de manera segura y evitar los cambios bruscos de temperatura. Asimismo, se recomienda consumir abundante líquido y evitar las bebidas alcohólicas.

Las autoridades sanitarias recuerdan que, ante síntomas provocados por las bajas temperaturas, no se debe recurrir a la automedicación. En esos casos, es necesario consultar a un profesional de la salud o concurrir al centro de salud más cercano. Las personas que cuentan con medicación recetada deben mantener actualizado su tratamiento y seguir las indicaciones médicas correspondientes.

Por otra parte, se recomienda no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables frente a los eventos de frío extremo.

Desde Defensa Civil se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias mientras persistan las bajas temperaturas.