Frigerio inauguró un moderno centro de monitoreo y nuevas instalaciones para la Policía en Concordia

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El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Concordia la inauguración de un moderno centro de monitoreo y nuevas instalaciones para la fuerza policial, obra que demandó una inversión superior a los 70 millones de pesos, y que prevé fortalecer la capacidad operativa, optimizar los recursos institucionales y mejorar el bienestar del personal policial.

En el marco de la visita, además de reunirse con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, Frigerio recorrió el Centro de Frontera Concordia-Salto y apreció el equipamiento tecnológico y los sistemas de seguridad, entre otros bienes, que se adquirieron en el marco del componente de Gestión Coordinada de Fronteras del Programa de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande. También visitó la empresa El Detalle amoblamientos que fue beneficiaria del Fondo Multisectorial Salto Grande, otro componente del mismo Programa que gestiona recursos económicos para apoyar a empresas y mejorar su productividad.

El gobernador destacó que el centro de monitoreo es fruto del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio. “Esto arrancó como idea en 2013 y hoy se concreta la posibilidad de tener un centro de monitoreo a la altura de lo que hace falta”, afirmó el mandatario, subrayando que la iniciativa busca que los ciudadanos puedan “vivir más en paz, más tranquilos” mediante el uso de herramientas de vanguardia.

Para la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico, y la remodelación y adecuación edilicia de la Jefatura Departamental de Concordia se invirtió más de 70 millones de pesos, y contempló nuevos edificios para las secciones Comando Radioeléctrico y Sala de Monitoreo y Videovigilancia, Cuerpo y Guardia, y Sastrería.

Junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González y el jefe departamental, José María Rosatelli, Frigerio detalló que la inversión en seguridad se manifiesta en un sistema de 911 profesionalizado que cuenta inicialmente con 200 cámaras de vigilancia, y con proyecciones de seguir creciendo. Frigerio explicó que el objetivo central es “usar la tecnología que está al alcance de las manos, precisamente para llevar más seguridad a la población”. Dijo que la utilización de este monitoreo es fundamental no solo para prevenir el delito, sino también para “dilucidar actos delictivos” de manera más eficiente, complementado con la incorporación de múltiples líneas telefónicas para optimizar la recepción de denuncias.

Asimismo, se refirió a la inauguración de lugares “que hacen a otro de nuestros lemas que es cuidar a los que nos cuidan. Me llevaron a visitar hoy lo que es las dependencias de la policía, el lugar donde pueden dormir los que hacen guardia, un comedor, una sala de recreación. Antes no existía nada de eso”, señaló Frigerio al comparar las nuevas instalaciones con el antiguo centro de monitoreo: “Un lugar muy lindo. Me parece que este es el camino”, acotó.

Consultado sobre obras penitenciarias, Frigerio adelantó que “en estos días estamos iniciando la obra de ampliación de la cárcel de Federal, y se está trabajando con el Ministerio de Seguridad de la provincia y el gobierno nacional en avanzar en la prisión domiciliaria en aquellos delitos no violentos”.

Frigerio concluyó reafirmando su compromiso de sostener los niveles de seguridad provinciales mediante el equipamiento constante: “Tenemos que equipar a nuestra policía con inversión y eso lo estamos haciendo desde el primer día de nuestra gestión”.

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó a su vez el trabajo de la Policía en materia de allanamiento, detenciones y otras acciones. “El trabajo de la Policía es muy bueno y eso se ve en la calle. Hay mucho por hacer, pero en estos años se ha avanzado”.