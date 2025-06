Bordet y su patrimonio: “No tengo nada que ocultar”.

El ex gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, fue entrevistado en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Se mostró firme en sus posiciones, aunque con un mensaje final para ejercitar el diálogo y la tolerancia en las ideas. Lamentó que haya “mucho ruido para que nos podamos escuchar” y propuso “hay que calmar un poco las pasiones”, graficó.

Consultado sobre la causa judicial que investiga su patrimonio, aclaró que es apenas una denuncia; aunque fue tajante: “No tengo propiedades por fuera de lo declarado. No tengo embarcaciones de lujo, ni siquiera un bote con lo que me gusta la pesca”, y remarcó que su tranquilidad se basa en una vida pública sin sobresaltos judiciales: “Quiero demostrar que soy inocente. No tengo nada que ocultar”, reiteró.

Respecto al conflicto por la obra social, criticó la decisión de crear un nuevo organismo provincial: “Es un error cambiar las reglas de juego”, y atribuyó los problemas financieros al “impacto feroz de la devaluación del 120%” durante los primeros días del gobierno libertario.

Sobre la gestión de Rogelio Frigerio, el ex mandatario admitió con sutileza su preocupación por la falta de obras y proyectos: “Se perdió un año y medio mirando para atrás”, dijo, y añadió que “hay una inacción importante en muchos temas”. No obstante, sostuvo que “todas las veces que el gobernador me convocó, yo fui”, subrayando su voluntad de cooperación institucional.

Defendió, además, su decisión de no ser candidato para las próximas elecciones “Tengo todavía dos años como diputado nacional y siempre he honrado los cargos para los que fui electo”, destacando su trabajo en iniciativas legislativas vinculadas a la región.

Finalmente, no eludió su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner tras la condena judicial: “No analizo la causa desde lo judicial, sino desde lo político. Me parece grave cómo se abordó”, y cerró con una crítica amplia a la deriva institucional del país: “Estamos viviendo una intolerancia pocas veces vista”.

– ¿Qué lectura hace del proceso interno fallido que se dio en el Partido Justicialista provincial que terminó con la oficialización de una sola lista?

-Bueno, en realidad el proceso electoral se cumplió tal cual estaba previsto. O sea, no hubo cambios respecto de lo que se había determinado: vencía el plazo para la presentación de listas -el viernes 6 de junio-, se presentaron cinco listas en un contexto donde era muy dificultoso llevar adelante un proceso electoral. Habida cuenta que estábamos acostumbrados en la Argentina y en Entre Ríos a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que resolvían problemas generalmente para la oposición, no tanto a los oficialismos, para quienes es mucho más fácil determinar las candidaturas. Nosotros -cuando se trató en la Cámara de Diputados-, los diputados por Entre Ríos, de Unión por la Patria, nos opusimos a la eliminación, y esto hizo que se naturalice algo que era una práctica muy saludable para las contiendas electorales; y, por supuesto, para fortalecer los partidos políticos y la democracia. Ahora, el hecho de que cada partido tenga que realizar sus propias internas, ha complicado y mucho, sobre todo en partidos que tienen un gran caudal de afiliados como el justicialismo, donde hay más de 120.000 afiliados en la provincia de Entre Ríos. Entonces, esto -lógicamente- genera una dificultad para encarar un proceso electoral interno. Primero, porque se requiere de mucha logística, que obviamente es muy onerosa y cuesta dinero.

-El Correo Argentino cotizó 410 millones de pesos como presupuesto para la interna.

-Sí, sí. Incluso, supongamos que sea un poco menos, o sea, yo creo que había escuchado algo de 350 millones de pesos… pero, bueno, las dos cifras son imposibles para cualquier partido político.

– Usted viene de presidir el partido en sus dos mandatos como gobernador. ¿Cómo puede ser que no haya recursos para hacer una interna? ¿Qué pasó?

-Mire, el partido recauda los aportes de sus propios afiliados. Nosotros dejamos cuando nos fuimos en plazo fijo casi veinte y pico millones de pesos, casi treinta millones de pesos en plazo fijo, que se consumieron pagando los sueldos de los empleados del partido. No es que dejamos sin plata al partido. Pero, también cuando hay elecciones y había habido elecciones, el partido ocupa ese dinero para hacer campañas publicitarias, para diagramar acciones de campaña, y esto hace que no tengan ni por asomo lo que se necesita para una interna. Estamos hablando de 350 millones de pesos, más o menos 220 mil dólares, solamente para el Correo, esto es imposible.

-Y ni hablar de volver a viejas épocas, donde se tenía que encargar el propio partido.

-No, no. Es que ningún partido político creo que podría garantizar hoy un sistema electoral con el Correo. Y si el Correo Argentino no está para trasladar las urnas, para custodiar todo el proceso de traslado electoral, de apertura de urnas, realmente es muy incierto el resultado que se puede obtener. Repito, sobre todo en un partido que tiene tanta cantidad de afiliados. Y por esa cantidad de afiliados también hace que haya que conseguir un número excesivo de avales que, por la Justicia, por el Código Nacional Electoral tiene que estar perfectamente verificado, es decir, no se puede poner el nombre de alguien que no sea afiliado, porque todo se verifica y automáticamente cuando uno cruza los datos salta y de manera instantánea. Y esto es lo que pasó: algunas listas no cumplimentaron este tema y, por lo tanto, se oficializó una sola lista. Pero, el proceso electoral se hizo conforme a lo que estaba establecido.

– ¿Por qué finalmente no fue candidato? ¿Fue una decisión suya o hubo un consenso para eso?

-Las dos cosas. Primero, tenía una decisión tomada, personal, de no ser candidato, excepto que haya un consenso muy generalizado. Pero, personalmente, había tomado la decisión de no ser candidato. Primero, porque tengo todavía tengo dos años de mandato como diputado nacional, y siempre he honrado los cargos para los cuales he resultado electo. Además, me siento cómodo en la Cámara, estoy trabajando proyectos importantes como la Ley de Fronteras, para Comercio de Fronteras, que es algo que trabajamos con los centros comerciales de la Costa del Río Uruguay. Acabo de presentar un proyecto para aumentar las realidades de Salto Grande, algo que había hecho también Juntos por el Cambio y espero que me acompañen esta vez, porque es muy parecido el proyecto al anterior que habían presentado. He presentado un proyecto por el tema Juicio por Jurados, que se tomó como base para el dictamen que salió de manera unánime. Fue una de las pocas iniciativas, de los pocos dictámenes firmados por todos los bloques, inclusive por La Libertad Avanza, el PRO, Unión por la Patria, Encuentro Federal, y que prontamente ir al recinto. La verdad que ese fue un motivo de peso y también, porque entendíamos que había que generar en este tiempo una expectativa para el electorado. Y me parece que hoy, en las cabezas de listas, tenemos dos muy buenos candidatos: tanto Adán Bahl, que desarrolló una muy buena intendencia en la ciudad de Paraná, me acompañó como vicegobernador, es una persona que tiene conocimiento territorial. Y también como Guillermo Michel, que ha tenido una tarea muy fuerte, sobre todo, en este último año y medio, sosteniendo posturas importantes y de cara a la opinión pública, algo que no abunda en estos tiempos y es algo valioso.

– ¿Y piensa tener un rol activo en la en la campaña electoral?

-Mire, desde que estoy en 1983, siendo candidato o no siendo candidato, estando en el llano, nunca permanecí indiferente a una contienda electoral, y mucho menos lo voy a hacer ahora. Desde el lugar que se me necesite voy a estar y, por supuesto, todo lo que pueda aportar de mi parte para que hagamos una muy buena elección y podamos tener un triunfo, lo voy a hacer. ¡No tengan ninguna duda!

“Tengo una investigación abierta sobre mi patrimonio”

– ¿Cómo está su situación judicial?

-Mire, yo en realidad tengo una investigación sobre mi patrimonio. No tengo ni estoy imputado, no tengo abierta ninguna causa. Lo que tengo es abierta una investigación sobre mi patrimonio, que es una declaración jurada que presenté bajo juramento, como su nombre dice en la Cámara de Diputados. Pues bien, lo que está en mi declaración jurada no hay otra cosa por fuera, no tengo propiedades por fuera de eso, de hecho, no se han encontrado. No tengo automotores por fuera de eso. No tengo embarcaciones de lujo, ni siquiera un bote con lo que me gusta la pesca. No tengo mis cuentas en el exterior y mis ingresos son coincidentes con mis gastos. No tengo ningún bien suntuario o lujoso, no tengo sociedades anónimas ni de responsabilidad limitada ni de ningún tipo. Mis actividades son por ingresos de alquiler de propiedades que heredé.

-Quiere decir que usted está tranquilo.

-Yo estoy muy tranquilo. De verdad que estoy muy tranquilo y quiero que se investigue, y quiero que se siga investigando para que se pueda esclarecer. Ahora, todo este proceso lleva tiempo.

-Usted quiere demostrar que no es Sergio Urribarri.

– Yo quiero demostrar que soy inocente. Quiero demostrar que mi patrimonio es fruto de mi trabajo, de haber trabajado en mi profesión desde que me recibí como contador en 1986 hasta el año 2007, y desde el 2007 que fui intendente hasta el 2023 en la función pública, y que mis bienes, la más de la mitad fueron recibidos por herencia , algunos de mi madre, después de mi padre y muchos bienes de mi padre habían sido recibidos por herencia de mi abuelo, sobre todo, un campo en la ciudad de pronunciamiento. O sea, yo no tengo nada que ocultar. Estos procesos llevan tiempo, porque se manda un exhorto para preguntar al Uruguay, por ejemplo, si tengo propiedades, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, ¡y no tengo nada en Uruguay! No tengo absolutamente nada, no se va a encontrar nada.

-Si le gusta mucho ir al Uruguay y de hecho debe ser el lugar al que más ha viajado en los últimos diez años.

-Me gusta mucho ir al Uruguay. Ir al Uruguay es casi la misma distancia que ir desde Paraná a Santa Fe. Además, estudié en Uruguay, hice un posgrado en la Universidad de la República, estudié dos años; tengo amigos, familias, conocidos en todo el Uruguay. Me gusta mucho y además porque tengo amigos de la política también en Uruguay. Estuve hace poco en la asunción de Yamandú (Ramón Antonio) Orsi (Martínez).

– ¿Lo invitaron?

­- Por supuesto.



La interna del PJ entrerriano

¿Qué lectura hace del proceso interno fallido que se dio en el Partido Justicialista provincial que terminó con la oficialización de una sola lista?

-Bueno, en realidad el proceso electoral se cumplió tal cual estaba previsto. O sea, no hubo cambios respecto de lo que se había determinado: vencía el plazo para la presentación de listas -el viernes 6 de junio-, se presentaron cinco listas en un contexto donde era muy dificultoso llevar adelante un proceso electoral. Habida cuenta que estábamos acostumbrados en la Argentina y en Entre Ríos a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que resolvían problemas generalmente para la oposición, no tanto a los oficialismos, para quienes es mucho más fácil determinar las candidaturas. Nosotros -cuando se trató en la Cámara de Diputados-, los diputados por Entre Ríos, de Unión por la Patria, nos opusimos a la eliminación, y esto hizo que se naturalice algo que era una práctica muy saludable para las contiendas electorales; y, por supuesto, para fortalecer los partidos políticos y la democracia. Ahora, el hecho de que cada partido tenga que realizar sus propias internas, ha complicado y mucho, sobre todo en partidos que tienen un gran caudal de afiliados como el justicialismo, donde hay más de 120.000 afiliados en la provincia de Entre Ríos. Entonces, esto -lógicamente- genera una dificultad para encarar un proceso electoral interno. Primero, porque se requiere de mucha logística, que obviamente es muy onerosa y cuesta dinero.

-El Correo Argentino cotizó 410 millones de pesos como presupuesto para la interna.

-Sí, sí. Incluso, supongamos que sea un poco menos, o sea, yo creo que había escuchado algo de 350 millones de pesos… pero, bueno, las dos cifras son imposibles para cualquier partido político.

– Usted viene de presidir el partido en sus dos mandatos como gobernador. ¿Cómo puede ser que no haya recursos para hacer una interna? ¿Qué pasó?

-Mire, el partido recauda los aportes de sus propios afiliados. Nosotros dejamos cuando nos fuimos en plazo fijo casi veinte y pico millones de pesos, casi treinta millones de pesos en plazo fijo, que se consumieron pagando los sueldos de los empleados del partido. No es que dejamos sin plata al partido. Pero, también cuando hay elecciones y había habido elecciones, el partido ocupa ese dinero para hacer campañas publicitarias, para diagramar acciones de campaña, y esto hace que no tengan ni por asomo lo que se necesita para una interna. Estamos hablando de 350 millones de pesos, más o menos 220 mil dólares, solamente para el Correo, esto es imposible.

-Y ni hablar de volver a viejas épocas, donde se tenía que encargar el propio partido.

-No, no. Es que ningún partido político creo que podría garantizar hoy un sistema electoral con el Correo. Y si el Correo Argentino no está para trasladar las urnas, para custodiar todo el proceso de traslado electoral, de apertura de urnas, realmente es muy incierto el resultado que se puede obtener. Repito, sobre todo en un partido que tiene tanta cantidad de afiliados. Y por esa cantidad de afiliados también hace que haya que conseguir un número excesivo de avales que, por la Justicia, por el Código Nacional Electoral tiene que estar perfectamente verificado, es decir, no se puede poner el nombre de alguien que no sea afiliado, porque todo se verifica y automáticamente cuando uno cruza los datos salta y de manera instantánea. Y esto es lo que pasó: algunas listas no cumplimentaron este tema y, por lo tanto, se oficializó una sola lista. Pero, el proceso electoral se hizo conforme a lo que estaba establecido.

– ¿Por qué finalmente no fue candidato? ¿Fue una decisión suya o hubo un consenso para eso?

-Las dos cosas. Primero, tenía una decisión tomada, personal, de no ser candidato, excepto que haya un consenso muy generalizado. Pero, personalmente, había tomado la decisión de no ser candidato. Primero, porque tengo todavía tengo dos años de mandato como diputado nacional, y siempre he honrado los cargos para los cuales he resultado electo. Además, me siento cómodo en la Cámara, estoy trabajando proyectos importantes como la Ley de Fronteras, para Comercio de Fronteras, que es algo que trabajamos con los centros comerciales de la Costa del Río Uruguay. Acabo de presentar un proyecto para aumentar las realidades de Salto Grande, algo que había hecho también Juntos por el Cambio y espero que me acompañen esta vez, porque es muy parecido el proyecto al anterior que habían presentado. He presentado un proyecto por el tema Juicio por Jurados, que se tomó como base para el dictamen que salió de manera unánime. Fue una de las pocas iniciativas, de los pocos dictámenes firmados por todos los bloques, inclusive por La Libertad Avanza, el PRO, Unión por la Patria, Encuentro Federal, y que prontamente ir al recinto. La verdad que ese fue un motivo de peso y también, porque entendíamos que había que generar en este tiempo una expectativa para el electorado. Y me parece que hoy, en las cabezas de listas, tenemos dos muy buenos candidatos: tanto Adán Bahl, que desarrolló una muy buena intendencia en la ciudad de Paraná, me acompañó como vicegobernador, es una persona que tiene conocimiento territorial. Y también como Guillermo Michel, que ha tenido una tarea muy fuerte, sobre todo, en este último año y medio, sosteniendo posturas importantes y de cara a la opinión pública, algo que no abunda en estos tiempos y es algo valioso.

– ¿Y piensa tener un rol activo en la en la campaña electoral?

-Mire, desde que estoy en 1983, siendo candidato o no siendo candidato, estando en el llano, nunca permanecí indiferente a una contienda electoral, y mucho menos lo voy a hacer ahora. Desde el lugar que se me necesite voy a estar y, por supuesto, todo lo que pueda aportar de mi parte para que hagamos una muy buena elección y podamos tener un triunfo, lo voy a hacer. ¡No tengan ninguna duda!

“Tengo una investigación abierta sobre mi patrimonio”

– ¿Cómo está su situación judicial?

-Mire, yo en realidad tengo una investigación sobre mi patrimonio. No tengo ni estoy imputado, no tengo abierta ninguna causa. Lo que tengo es abierta una investigación sobre mi patrimonio, que es una declaración jurada que presenté bajo juramento, como su nombre dice en la Cámara de Diputados. Pues bien, lo que está en mi declaración jurada no hay otra cosa por fuera, no tengo propiedades por fuera de eso, de hecho, no se han encontrado. No tengo automotores por fuera de eso. No tengo embarcaciones de lujo, ni siquiera un bote con lo que me gusta la pesca. No tengo mis cuentas en el exterior y mis ingresos son coincidentes con mis gastos. No tengo ningún bien suntuario o lujoso, no tengo sociedades anónimas ni de responsabilidad limitada ni de ningún tipo. Mis actividades son por ingresos de alquiler de propiedades que heredé.

-Quiere decir que usted está tranquilo.

-Yo estoy muy tranquilo. De verdad que estoy muy tranquilo y quiero que se investigue, y quiero que se siga investigando para que se pueda esclarecer. Ahora, todo este proceso lleva tiempo.

-Usted quiere demostrar que no es Sergio Urribarri.

– Yo quiero demostrar que soy inocente. Quiero demostrar que mi patrimonio es fruto de mi trabajo, de haber trabajado en mi profesión desde que me recibí como contador en 1986 hasta el año 2007, y desde el 2007 que fui intendente hasta el 2023 en la función pública, y que mis bienes, la más de la mitad fueron recibidos por herencia , algunos de mi madre, después de mi padre y muchos bienes de mi padre habían sido recibidos por herencia de mi abuelo, sobre todo, un campo en la ciudad de pronunciamiento. O sea, yo no tengo nada que ocultar. Estos procesos llevan tiempo, porque se manda un exhorto para preguntar al Uruguay, por ejemplo, si tengo propiedades, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, ¡y no tengo nada en Uruguay! No tengo absolutamente nada, no se va a encontrar nada.

-Si le gusta mucho ir al Uruguay y de hecho debe ser el lugar al que más ha viajado en los últimos diez años.

-Me gusta mucho ir al Uruguay. Ir al Uruguay es casi la misma distancia que ir desde Paraná a Santa Fe. Además, estudié en Uruguay, hice un posgrado en la Universidad de la República, estudié dos años; tengo amigos, familias, conocidos en todo el Uruguay. Me gusta mucho y además porque tengo amigos de la política también en Uruguay. Estuve hace poco en la asunción de Yamandú (Ramón Antonio) Orsi (Martínez).

– ¿Lo invitaron?

­- Por supuesto.

¿Tiene alguna relación con Yamandú Orsi?

-Me invitó el Frente Amplio. He tenido relación… conversé y tuve la suerte de conversar con todos los presidentes del Uruguay. Conversaciones privadas: estuve una charla de las mejores y muy formativa con (José “Pepe”) Mujica en su quinta por más de dos horas. Tuve una charla con el presidente (Julio María) Sanguinetti también en su casa por dos horas y media que me ha recibido. La verdad, la charla con Sanguinetti… me pareció una persona con un nivel muy brillante. Político brillante, exactamente. Más allá que uno pueda compartir o no, pero estuvimos casi dos horas y media charlando. Tuve una muy buena relación y lo visité a Tabaré Vázquez; con Lacalle Pou también lo visitado muchas veces, lo he visitado también en el Palacio de gobierno del Uruguay. Tengo muy buena relación con muchos políticos… También debo decir que me pareció muy interesante las declaraciones que hizo el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, sobre la planta que se quiere instalar en Paysandú, que no es una planta de hidrógeno, digámoslo, es una fábrica de productos sintéticos que puede ser altamente contaminante. Me pareció una muy buena actitud y muy valorable.

– Sí, esperemos que se cumpla, porque fue muy valioso el hecho de plantarse y decirle a los empresarios chilenos, “señores córranme esto un poco más allá porque no quiero tener el mismo problema que ya tuvimos con los entrerrianos”.

-Pero, por supuesto y tiene razón. Son cuestiones que son evitables y se resuelven hablando. A mí la verdad que creo que hay un tiempo felizmente mucho mejor.

-Está bueno que en este tema tanto Frigerio como usted, como otros dirigentes se hayan se puesto de acuerdo en plantearle al gobierno uruguayo, con esto no.

-Pero, es que tiene que ser una constante. Lo que pasa es que gastamos demasiado tiempo en pelear o en discusiones estériles y a veces lo importante se pospone y se posterga y eso es una pena.

-Usted emitió un mensaje de solidaridad con Cristina Fernández. ¿Cuánto entiende que puede incidir estos fallos contra dirigentes justicialistas en la provincia, por delitos de corrupción en el plano electoral? ¿O cree que la gente está más preocupada por la realidad diaria y tratar de llegar a fin de mes?

-No, yo creo que primero lo l a causa de Cristina, yo no la analizo desde lo judicial, la analizo desde la política. Y creo que es un tema muy grave desde lo político cómo se abordó, sobre todo, en este último tiempo, y de ahí mi solidaridad. De ahí, el hecho de que se esté viviendo en la Argentina mucha incertidumbre desde lo político, digo. ¿No? Y en ese sentido, creo que cada cuestión es diferente, no hay una cuestión que sea generalizada, que haya un común denominador en todos los temas judiciales, pero sí desde la política, cuando se judicializa la política.

-Se habla de una causa de mucho tiempo, no es de ahora, ni del año pasado, ni desde hace tres años.

-Tiene razón. Pero, en la Corte estuvo un mes o menos, donde otras causas del mismo tenor, viven el sueño de lo justo. Y también se judicializa un fallo cuando hay una candidatura que se está por determinar en casi un mes.

-Cristina hace una jugada para “mojarles la oreja” …

-O puede ser al revés también. Quizás, fruto de la decisión de la ex presidenta de ser candidata, se apuró y se determinó este fallo.

-Puede ser.

-Las dos cosas son oscuras. Lo que no es bueno es que la justicia intervenga en los procesos electorales condicionando la participación democrática. Eso a mí no me parece bien.

La gestión de Rogelio Frigerio

– ¿Qué es lo que más le preocupa de la gestión de Frigerio en estos 16 meses que va de la de la gestión?

-He sido muy respetuoso, porque tengo una responsabilidad institucional con el gobernador, de no hacer críticas, por lo menos, críticas con cierta insidia sobre el gobierno provincial. Sí he marcado posicionamiento. Hay cosas que lo he dicho desde un principio, creo que se ha perdido mucho tiempo: un año y medio mirando para atrás, hablando de cuestiones que cuando se ponen a la luz… hoy un año y medio después, se ve que no eran ciertas.

-Lo que pasa es que el único que no lo hizo fue usted. Por ejemplo, usted no habló de Urribarri, aunque venía de ser cercano…

-Yo he sido intendente en 2007, y le gané la elección a Juan Carlos Cresto. Habíamos estado enfrentados y habíamos tenido una campaña muy dura. Desde el primer día que asumí como intendente, me aboqué a gobernar la Municipalidad de Concordia.

-Pero, ustedes los peronistas “no se pisan” con otro peronista, aunque sean de distintos mandatos.

-Mire, acá lo que uno tiene que hacer cuando tiene que gobernar es resolver los problemas. Y si hay algo que no está bien o que no está acorde, hay que iniciar las actuaciones administrativas o acudir a la Justicia. En mi gestión han pasado muchos expedientes por mis manos, licitaciones públicas, contratos, convenios de lo que se imaginen, y no hay absolutamente un expediente que haya sido cuestionado, que puedan haber dicho aquí pudo haber habido algún problema.

– ¿Hoy por hoy usted no tiene ninguna denuncia como exgobernador?

-Ninguna. Absolutamente.

-Bueno, salvo esta denuncia.

-Es la que me denuncia un integrante de Junto por el Cambio, que fue candidato alguna vez en alguna de las listas. Un personaje que a su vez también fue defensor de la sedición policial en Concordia, que dejó tres personas muertas, que tiene una conducta fiscal en Concordia… realmente, muy… no se… sospechosa, ustedes recordarán una causa donde se habían perdido unos millones de dólares en unas transferencias al exterior. Entonces, a veces hay que dejar de mirar la paja en el ojo propio y ver la viga en el ojo propio. Pero, volviendo a lo que le decía: acá creo que se perdió demasiado tiempo en buscar cuestiones, y la verdad, que hay una inacción importante en muchos temas que yo creo que debería resolver el gobierno.

-Usted es consciente que a Frigerio no le pasó lo mismo que le pasó a Jorge Pedro Busti, a Sergio Urribarri y a usted mismo en cuanto a los fondos nacionales.

-Cuando asumí, tenía una deuda corriente fenomenal. Había un desequilibrio fiscal fenomenal.

-Recordamos que Frigerio lo ayudó cuando estaba al frente del Ministerio del Interior.

-Exacto, me ayudó. Hubo que consolidar una deuda a largo plazo para pagar la deuda de corto plazo. Esa deuda a largo plazo que se consolidó es la deuda en dólares que tomó la provincia, que yo pagué vencimiento de capital el último año, el 2023, y no como dice el gobierno que no se pagaron. Y es la misma deuda que ahora se quejan… era una deuda consolidada que mediante transferencia era manejable.

-Encima, no le podía decir nada a Urribarri porque lo tenía como presidente de la Cámara de Diputados.

-No. Yo acostumbró hacerme cargo de lo que me toca. Siempre me hice cargo de lo que me tocó y fui para adelante. La situación era difícil, muy complicada. Pagábamos los sueldos el día 15, pero yo no paré la obra pública. Seguí con la obra pública.

-Pero, había un acompañamiento nacional que hoy no existe.

-No, no. Seguí obras públicas que se habían paralizado. Le pongo un ejemplo: el acceso a Colonia Elía, que era una obra de pavimento que era un convenio con el gobierno nacional. La paralizó el gobierno nacional, lo hizo caer en ese momento. Cayó… y yo lo seguí con fondos provinciales, porque no era mucho lo que faltaba, ¡y la terminamos! Y así muchas otras obras con fondos provinciales.

-Lo mismo hizo con los jardines de infantes.

-Sí, sí. Pero, bueno, creo que el gobierno está muy enfrascado en cuestiones administrativas, técnicas, en discusiones que tienen que ver con lo cotidiano y lo diario de la gestión, y no está atendiendo cosas que son realmente importantes. Y que se había comprometido en la campaña, como las rutas, los caminos… yo recuerdo perfectamente las promesas de campaña. Bueno, nada de eso que se ha comprometido, está sucediendo hoy.

-Sería interesante que Frigerio tome nota. Porque el mensaje que usted está diciendo acá, incluso con el ejemplo uruguayo, es decir, que deberían juntarse más para resolver cosas y no estar en “la chiquita”. Lo dijo casi dos veces. Esperamos que Frigerio anote el mensaje.

-Todas las veces que el gobernador me convocó, yo fui. Porque, además, tengo la responsabilidad de ir.

-¿Cuánto hace que lo convocó?

-Fueron reuniones la mayoría informales, pero habré hablado de gestión unas cuatro veces con él. Y creo que siempre es saludable. Podemos hacer críticas, tener posiciones enfrentados, pero creo que hay que tranquilizar un poco los ánimos, hay que bajar un poco los decibeles y menos ruidos, se habla mucho mejor y se entiende.

-Además, la gente espera eso. Lo observamos en el gesto uruguayo, donde Yamandú Orsi viene acompañado del expresidente. Eso genera tranquilidad, porque se ponen de acuerdo los dos dirigentes más importantes para cambiar las cosas que están mal.

-Pero, es que así debe ser. Eso es lo normal y lo habitual. Yo creo que me parece que acá en la provincia hay que bajar mucho los decibeles, hay mucho ruido para que nos podamos escuchar. Creo que hay que calmar un poco las pasiones.

La eliminación del IOSPER y la creación de OSER

– ¿Y cuánto es el que ha sido todo el proceso de la eliminación del IOSPER?

-Lo seguí… fui de los primeros dirigentes que opinó. Opine siempre que era un error el hacer una obra social diferente, cambiando las reglas de juego que estaban establecidas. El IOSPER podía tener problemas, de hecho, había una situación financiera realmente muy compleja, que fue fruto de la devaluación de un 120 por ciento que realiza (Javier) Milei a principio de su gestión, los sueldos solo aumentan un 30 por ciento y los medicamentos aumentan más de un 200 por ciento.

-Sí, incluso los medicamentos aumentaron un 400 por ciento.

-Las prestaciones médicas también aumentaron. Entonces, la verdad que no era sostenible. Ahora bien, durante mis ocho años, yo jamás le transferí un peso para financiar al IOSPER. Devolví el dos por ciento de aportes patronales que habían sido eliminados en 1993-1994; porque era un compromiso que tenía y aun así sigue siendo Entre Ríos la provincia con más bajos aportes patronales de todas las obras sociales provinciales. Y del IOSPER creo que había que modificar algunas cosas, si era necesario llamar a elecciones nuevamente después de la intervención con todos los estamentos que integran el directorio, que son siete estamentos gremiales. Y la verdad que (la de Frigerio) fue una decisión que a mí me parece totalmente desacertada, pero bueno, esa es una opinión personal.

“Vivo en Concordia”

– ¿Viaja seguido a Concordia?

-Vivo en Concordia. Estoy en Concordia.

-Ah, ¿está más allá que en Paraná?

-Totalmente.

-Como su señora es disputada provincial.

-Pero, mi señora viaja desde Concordia para Paraná. Yo vivo en Concordia, con mi familia vivimos en Concordia todos.

– ¿Y nunca pensó en ir a visitar a Urribarri a su casa o también es algo sin retorno en lo personal?

-No… hace mucho tiempo que no hablamos, nada más. Pero, si se da la oportunidad, ¿por qué no puedo ir tranquilamente, por qué no?

– ¿Y habló alguna vez con el actual intendente Francisco Azcué?

-Nunca.

– ¿Por qué? ¿No es una contradicción por lo que viene siendo? O usted espera que él lo llame.

-Obviamente. Cuando fui intendente, también cuando fui gobernador, convocaba a todos los sectores, invitaba a todo el mundo… los invitaba a mi despacho… pregúntele a cualquier legislador de la oposición, a cualquier intendente de la oposición, invitaba a los legisladores nacionales, yo los invitaba.

-O sea que usted está esperando que Azcué lo llame y lo invite.

– Por supuesto. Convoca el que gobierna. El que tiene que convocar es el que gobierna, el intendente o el gobernador. Con Frigerio hablé porque me invitó a charlar y tengo la obligación de hablar.

Sobre la gestión de Milei

– ¿Cómo está viendo estos estos meses del gobierno de Javier Milei?

-Con mucha preocupación. Un poco por todo lo que hablamos recién. Creo que se está yendo a un modelo de confrontación cada vez más grande, a una degradación de las instituciones, a una intolerancia pocas veces vista , ataques sistemáticos a quien piensa diferente, sean actores, sean políticos, sean periodistas. Algo que nunca vivimos. Y también veo con mucha preocupación el plano económico y financiero. Las tasas de interés en dólares están en el 5 por ciento, efectivas anuales. Esto es un disparate, Estados Unidos debe tener un dos, tal vez dos y medio; Uruguay como cualquier país de la región deben estar en esos números. Evidentemente, si hay tasas altas es porque está habiendo una necesidad de atracción de dólares. Y también uno ve que hay una sobrevaluación del peso respecto del dólar, y esto está produciendo un desajuste importante, sobre todo, en un modelo exportador. En provincias como la Región Centro, por ejemplo, donde las exportaciones pierden competitividad. Y, por otro lado, al haberse secado de pesos la plaza, el mercado financiero, esto hace que se reduzca el consumo… por supuesto, baja la inflación; pero se reduce el consumo. Esto significa pérdida de puestos de trabajo, comercios que cierran, industrias que prefieren importar a producir y la verdad que en el mediano y largo plazo el modelo termina siendo complicado. Lo vivimos en los años ´90.

Fuente: Análisis Digital – Cuestión de Fondo.