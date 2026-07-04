Invertirán más de 33 millones de pesos en obras de infraestructura para escuela de Paraná

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El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de ofertas para las obras de refacción edilicia en la escuela Nº 18 Evaristo Carriego de la capital provincial. Con una inversión superior a los 33 millones de pesos, los trabajos contemplan la reparación integral de las cubiertas y mejoras en los desagües pluviales para solucionar problemas de filtraciones.

En el marco de la planificación de obras llevada adelante por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura en materia de infraestructura escolar, se avanzará con este proceso técnico que beneficiará de manera directa a los 492 estudiantes de nivel inicial y primario que asisten al establecimiento. La intervención tiene como objetivo resolver el deterioro edilicio que afecta a distintos sectores del inmueble, mejorando las condiciones de seguridad y habitabilidad para toda la comunidad educativa.

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio a las 10 en las oficinas de la dirección general de Arquitectura y Construcciones. El proyecto comprende un presupuesto oficial exacto de 33 millones de pesos y establece un plazo de ejecución de 60 días corridos para la empresa que resulte adjudicataria de las tareas.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló la importancia de continuar avanzando con estas intervenciones de pequeña y mediana escala, y destacó que “se trata de obras que permiten dar respuesta a problemáticas edilicias concretas y que impactan en el funcionamiento cotidiano de los establecimientos educativos”. El funcionario agregó además que mediante la planificación de estas tareas se hacen posibles espacios más seguros y adecuados para los estudiantes y todo el personal que trabaja en la institución.

El proyecto técnico contempla tareas específicas sobre una superficie total de 290 metros cuadrados. Entre las acciones edilicias previstas se encuentran el recambio de vidrios y claraboyas, la restauración completa de las cubiertas de chapa y losa, el acondicionamiento de estructuras secundarias, la sustitución de cenefas y clavadores, y la renovación de canaletas dañadas por el paso del tiempo.

Asimismo, la planificación de la obra civil incluye la ejecución de un nuevo sistema de desagüe pluvial con descarga hacia la avenida Ramírez, lo que evitará anegamientos futuros. De manera complementaria, las cuadrillas de trabajo reconstruirán el piso del patio interno del establecimiento, optimizando el uso de las áreas de recreación comunes para las y los estudiantes durante los recreos y las actividades de educación física.