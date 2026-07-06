Quién era el instructor de vuelo que murió al caer de su avión en Córdoba: “Abrió la puerta y se tiró”

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Leandro Bertazzo tenía 42 años y además, era piloto comercial. La alumna que viajaba con él relató que, en plena práctica, le pidió que continuara pilotando, se quitó el cinturón y abrió la puerta de la aeronave.

La muerte de Leandro Andrés Bertazzo (42), el instructor de vuelo que cayó de un avión en pleno viaje, es materia de investigación por parte de la Justicia Federal de Córdoba.

Tras el hecho ocurrido el sábado por la tarde en la zona rural de Toledo, en las últimas horas se conocieron más datos sobre lo que ocurrió en el vuelo, la identidad del instructor y cómo habían sido sus horas previas.

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Según reconstruyó Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba, a partir del relato de la alumna, Bertazzo le pidió que mantuviera el vuelo tal como estaba previsto.

“En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto y abre la puerta y se tira. Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar”, relató Álvarez

Bertazzo tenía 42 años y desde 2022 trabajaba en la escuela Flying Parrot Córdoba. El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando efectivos policiales acudieron al lugar luego de un llamado de emergencia. Al arribar, encontraron el cuerpo sin vida del hombre en un sector rural de la localidad.

“Es un episodio muy triste. Era un ser humano espectacular, lamentablemente tenemos que decir que él no esta más, su psiquis le ganó en la situación que estaba atravesando”, expresó.

“Es como abrir la puerta de un auto a 300 km/h. Ella creyó que era una broma, que él tenía puesto un chaleco salvavidas”, agregó.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que tiene competencia para intervenir en los incidentes aéreos y deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. A la tarea se sumará la Junta De Seguridad del Transporte.

Álvarez contó que los pilotos deben hacerse estudios psicofísicos cada seis meses que incluye una evaluación psicológica. “Yo lo recibí ese día con un beso y abrazo, la calidez de siempre”, mencionó.

Finalmente el director de la escuela confirmó que la familia de Bertazzo le advirtió que la semana pasada había acudido a una consulta en un hospital psiquiátrico.