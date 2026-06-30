ROSARIO: La Municipalidad entregará esquejes de rosales para que los vecinos los planten en sus casas

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La iniciativa se realizará durante julio en el Rosedal del Parque Independencia, en el marco de la poda invernal. También habrá talleres gratuitos sobre poda y cuidados de los rosales.

La Municipalidad de Rosario comenzará en julio con la entrega gratuita de esquejes de los rosales del Rosedal del Parque de la Independencia para que los vecinos puedan cultivarlos en sus hogares. Las jornadas serán los días 3, 17, 25 y 30 de julio, hasta agotar el stock disponible.

En cada fecha se distribuirán unas 2.000 bolsas con tres esquejes cada una, identificados con el nombre y color de la variedad del rosal. La entrega será por orden de llegada y se otorgará una sola bolsa por persona, como parte de las tareas de poda invernal que se realizan todos los años sobre los más de 7.000 rosales del parque.

Además, durante el mes se dictarán talleres gratuitos para aprender técnicas de poda, mantenimiento y cuidado de rosales. Las capacitaciones combinarán clases teóricas y prácticas, tendrán cupos limitados y requerirán inscripción previa a través de la página oficial de la Municipalidad.