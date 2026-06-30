Se extendió el plazo de la licitación pública para la concesión del Hotel Ayuí

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La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande dispuso una prórroga para la presentación de ofertas e incorporó nuevos beneficios en la Licitación Pública destinada a la concesión para la refacción, remodelación, restauración, parquización y posterior administración, explotación comercial y funcionamiento del Hotel Ayuí, en Concordia.

La nueva fecha límite para la recepción de propuestas será el 4 de agosto del corriente año, a las 11. La extensión del plazo, junto con los incentivos incorporados, busca favorecer la participación de potenciales inversores y brindar más tiempo para la elaboración de proyectos integrales de desarrollo.

La convocatoria representa una de las iniciativas de inversión turística más importantes de la región, al combinar una ubicación estratégica con condiciones especialmente diseñadas para facilitar la concreción de proyectos privados de largo plazo.

Más incentivos para potenciar la inversión

Entre los principales beneficios previstos en el proceso licitatorio se destaca un plazo de concesión de 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años adicionales, y la reducción de costos operativos mediante la cobertura de los servicios de agua y energía eléctrica por parte de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande durante la vigencia de la concesión.

Asimismo, se adicionaron mecanismos orientados a fortalecer la viabilidad económica de las inversiones, tales como, un período de tres años de gracia desde la habilitación para el pago del canon básico y la posibilidad de solicitar un apoyo económico por acopio de materiales y equipamiento para las obras de refacción y modernización del hotel, conforme a las condiciones establecidas en el pliego.

Otro aspecto relevante es el marco de estabilidad previsto para los inversores. El contrato establece que la concesión no podrá ser rescatada anticipadamente por razones de interés público durante un plazo de 20 años, otorgando mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto.

Por otro lado, los potenciales inversores podrán evaluar el acceso al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) de la provincia de Entre Ríos, una herramienta provincial que contempla beneficios fiscales, energéticos y financieros para proyectos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Los interesados pueden acceder a la documentación licitatoria y a las condiciones de participación en www.saltogrande.org/licitaciones.php. Asimismo, las consultas podrán realizarse a través de los canales oficiales establecidos en el pliego licitatorio.