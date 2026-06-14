Alerta amarilla por frío polar: Entre Ríos bajo cero en pleno feriado

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El frío polar llegó para quedarse y Entre Ríos no será la excepción. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que promete convertir este lunes feriado en una jornada para quedarse bajo las frazadas.

La alerta abarca gran parte del territorio entrerriano y anticipa un descenso marcado de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la madrugada. Los termómetros marcarán valores bajo cero en varias localidades de la provincia, un fenómeno que no sorprende pero que siempre genera preocupación.

¿Qué significa esto para los entrerrianos? Que el lunes 15 de junio arrancará con una sensación térmica que hará temblar hasta a los más curtidos en inviernos riojanos. Las localidades del norte provincial como Concordia y Federación, junto con las del centro como Paraná y Nogoyá, sentirán el rigor del frío extremo.

La situación se agrava porque coincide con un día feriado, cuando muchas familias aprovechan para actividades al aire libre o viajes. Los especialistas recomiendan extremar las precauciones, especialmente con niños y adultos mayores, grupos más vulnerables a las bajas temperaturas.

El fenómeno meteorológico se extenderá durante las primeras horas del lunes, con la posibilidad de formación de escarcha en gran parte del territorio provincial. Los productores agropecuarios ya están en alerta, evaluando las medidas de protección para sus cultivos y ganado.

Este episodio de frío extremo forma parte del patrón climático típico del invierno entrerriano, aunque la intensidad del descenso térmico justifica la emisión de la alerta amarilla. Las autoridades provinciales recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del fenómeno meteorológico y tomar las precauciones necesarias para enfrentar las bajas temperaturas.