Concordia: conductor destrozo su camioneta contra columna de alumbrado

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Un domingo que arranco tranquilo en Concordia se convirtio en pesadilla para un conductor que perdio el control de su camioneta y la estrello contra una columna de alumbrado publico en plena avenida San Lorenzo.

El violento impacto dejo el vehiculo completamente destrozado y obligo a que tanto el conductor como su acompañante fueran trasladados de urgencia al Hospital Masvernat. Por suerte, ambos quedaron en observacion con lesiones leves, aunque el susto fue mayusculo.

¿Como se explica que en una avenida amplia como San Lorenzo termine pasando esto? Las primeras versiones apuntan a una perdida de control del vehiculo, pero las causas exactas del accidente todavia estan siendo investigadas por la policia local.

El choque genero un importante corte de transito en la zona durante varias horas, mientras personal de emergencias trabajaba en el lugar y una grua se encargaba de retirar los restos de la camioneta. Los vecinos que presenciaron el accidente no podian creer la magnitud del impacto.

La columna de alumbrado quedo seriamente dañada y debera ser reemplazada por el municipio concordiense. Mientras tanto, el conductor y su acompañante permanecen bajo observacion medica, aunque su estado no reviste gravedad.

Este tipo de accidentes vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la atencion al volante, especialmente en avenidas principales donde la velocidad puede jugar en contra cuando algo sale mal.