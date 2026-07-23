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Continúa el Programa de Formación en Patrimonio Cultural con una nueva jornada en Santa Elena

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La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita al 3° Curso del Programa de Formación en Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, destinado a la Región III del Consejo Provincial de Cultura, conformada por los departamentos La Paz, Feliciano y Federal. Será el miércoles 6 de agosto de 16 a 19 horas en el SUM de la escuela secundaria N° 14 “Maipú” (calle Corrientes s/n, entre Supremo Entrerriano y Eva Perón), en la ciudad de Santa Elena.

La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los actores culturales de la región en materia de identificación, preservación, gestión y valorización del patrimonio cultural, promoviendo el intercambio de experiencias y herramientas para el trabajo en los territorios.

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Santa Elena y forma parte de un programa que recorre las distintas regiones de la provincia, consolidando espacios de formación, actualización y articulación entre los municipios y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario:

Link al Formulario de Inscripción

Desde la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural se invita a trabajadores de museos, archivos, bibliotecas, áreas de cultura, gestores culturales, docentes y a todas las personas interesadas en la preservación del patrimonio entrerriano a sumarse a esta propuesta de formación.

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