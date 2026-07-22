“Unidos en la Cultura III” reunirá al arte latinoamericano en la Casa de Entre Ríos

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La inauguración de la muestra reunirá a artistas de Perú, Chile, Paraguay y Argentina en el marco de la Jornada de la Peruanidad en Buenos Aires, una propuesta que promueve el intercambio cultural a través del arte, la literatura y la música.

La Casa de Entre Ríos será sede de la inauguración de la muestra de artistas plásticos «Unidos en la Cultura III», que se realizará el próximo viernes 24 de julio, a las 17 horas, en Suipacha 844 (CABA), como parte de la Jornada de la Peruanidad en Buenos Aires.

La actividad integra la programación organizada por la Asociación Civil Unión Peruana Cultural Mundial de la República Argentina, que se desarrollará del 24 de julio al 3 de agosto, en conmemoración del 205.º aniversario de la Independencia de la República del Perú.

La muestra, con curaduría de Sergio Cruz, reunirá obras de artistas de Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Por Perú participarán Yana Álvarez, Piero Vicente y Brian Mayhua; por Chile, Andrea Jatz; por Paraguay, Clara Alegre; y por Argentina, Alfredo Bravo, Maxi Rojas, Sabrina Federico, Hugo Freda, Andrea Avagnina y Emilio Moreno. En este marco, Entre Ríos estará representada por las artistas Viví Berthet y Ana Cabrera Grohs.

La apertura contará además con la participación de la soprano peruana Yana Álvarez, el músico entrerriano Humberto Morisse y una presentación de danzas tradicionales del Perú a cargo de Julissa Arce y Eduardo Licla. La jornada incluirá también una degustación de gastronomía peruana.

La actividad cuenta con el acompañamiento institucional de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, de la Confederación Argentina de Colectividades y del Consulado General del Perú en Buenos Aires.

La entrada será libre y gratuita.