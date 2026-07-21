La joven violinista Luján García Miño brilló en la Casa de Entre Ríos

Con apenas 9 años, la violinista entrerriana Luján García Miño protagonizó una nueva jornada cultural con un concierto de música clásica en la Casa de Entre Ríos, donde presentó un repertorio integrado por obras de Johann Sebastian Bach y piezas del método Suzuki.
Oriunda de Paraná, Luján se formó en la Escuela Suzuki del Paraná e integra la Orquesta de Niños Suzuki. Su interpretación reflejó el trabajo que viene desarrollando desde la infancia dentro de este reconocido método de enseñanza musical.
La actividad se desarrolló como parte de la programación cultural de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, que continúa promoviendo espacios para la difusión del talento artístico de la provincia.
La jornada incluyó además un homenaje a Héctor Confesor «Cacho» Miño, al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento. Del tributo participó Pedro Miño, hijo del recordado músico, quien compartió recuerdos y parte del legado de una de las figuras más representativas de la música popular entrerriana.
🗣️ SENADORA LIBERTARIA CARGÓ CONTRA INSFRÁN Y PAOLTRONI VOLVIÓ A PEDIR LA INTERVENCIÓN FEDERAL DE FORMOSA
La senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, cuestionó en el Senado la permanencia de Gildo Insfrán al frente del Poder Ejecutivo provincial y atribuyó su continuidad a reformas constitucionales y decisiones judiciales que, según sostuvo, permitieron extender su permanencia en el cargo.
Durante una cuestión de privilegio, la legisladora recordó que Insfrán integra el Poder Ejecutivo formoseño desde 1987, primero como vicegobernador y luego como gobernador, y criticó el esquema de reelecciones en la provincia.
Entre sus declaraciones más fuertes, Márquez afirmó que en Formosa existe una concentración de poder y cuestionó el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema relacionado con las reelecciones provinciales.
Tras la difusión del discurso, el senador nacional Francisco Paoltroni compartió la intervención de la legisladora y reiteró su pedido de intervención federal para Formosa.
"Insfrán es un gobernador ilegítimo que se sostiene en el poder gracias a que burló la Constitución, con la ayuda de sus cómplices y de una Justicia dependiente", expresó el legislador formoseño en sus redes sociales.
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