WhatsApp Image 2026 07 21 at 11 4 scaled

El gobernador destacó el impacto de la energía renovable en la producción

por
DÓLAR OFICIAL $
DÓLAR BLUE $
MEP $
CCL $
TARJETA $

En su visita a la Granja Ombú, un establecimiento avícola ubicado en el departamento La Paz, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el buen momento que vive el sector y valoró la incorporación de tecnología de energía fotovoltaica por parte de la empresa para optimizar su esquema productivo. La iniciativa, concretada mediante el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), permite a la empresa reducir significativamente sus costos operativos y mejorar la sostenibilidad ambiental de su actividad.

El mandatario subrayó que este tipo de inversiones son fundamentales para fortalecer al sector avícola, al que calificó como uno de los más competitivos y estratégicos de la provincia. Durante la recorrida que realizó por las instalaciones, Frigerio señaló el esfuerzo del sector privado para seguir creciendo e invirtiendo en contextos desafiantes. “Estamos visitando productores del sector más competitivo y más importante que tenemos en la provincia, el sector avícola, un sector que está creciendo, que está invirtiendo”, afirmó.

En relación a la implementación de energías renovables, destacó que la empresa “invirtió en paneles solares que en los momentos de pico de demanda les permiten recortar el gasto que tenían antes”.

Por su parte, la propietaria de Granja Ombú, Zulma Volker, brindó detalles sobre la implementación del proyecto y los beneficios directos que perciben. “Se trata de un proyecto que presentamos en el CFI, para incorporar energía fotovoltaica en nuestra granja”, explicó, señalando que la decisión se tomó ante las grandes demandas de energía que requiere la producción avícola.

“Logramos la instalación de paneles solares y de esta manera reducir hasta un 50 por ciento el consumo”, dijo Volker al indicar la eficiencia del sistema. Además, resaltó que en los períodos de vacío sanitario, cuando no hay consumo interno, “la energía fotovoltaica la inyectamos a la cooperativa eléctrica”, apostando así a “energías limpias y renovables” para el futuro.

En el mismo sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Guillermo Bernaudo, analizó la importancia estratégica de estas obras para la infraestructura energética regional. “Esta línea de paneles solares es importantísima para la provincia”, sostuvo el funcionario. Bernaudo explicó que, si bien la red provincial es completa, existen puntos críticos de potencia: “Acá estamos en la punta de la distribución de La Paz, así que lo que ellos hacen, además, ayuda a mantener la línea”, aseguró el ministro.

Mirá nuestra actualidad en Instagram

Sumate a la comunidad de @diario_analisis_litoral

@diario_analisis_litoral
Analisis Litoral

@diario_analisis_litoral

📰 Periodismo de investigación y actualidad en el Litoral. 🏆 20 Años de Rigor (2006 - 2026) . 👇 Lee las noticias del día aquí: cutt.ly/gwSKMA0t
  • Mensaje del Presidente Argentino @todos @destacar
    2 días ago
  • 🗣️ SENADORA LIBERTARIA CARGÓ CONTRA INSFRÁN Y PAOLTRONI VOLVIÓ A PEDIR LA INTERVENCIÓN FEDERAL DE FORMOSA La senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, cuestionó en el Senado la permanencia de Gildo Insfrán al frente del Poder Ejecutivo provincial y atribuyó su continuidad a reformas constitucionales y decisiones judiciales que, según sostuvo, permitieron extender su permanencia en el cargo. Durante una cuestión de privilegio, la legisladora recordó que Insfrán integra el Poder Ejecutivo formoseño desde 1987, primero como vicegobernador y luego como gobernador, y criticó el esquema de reelecciones en la provincia. Entre sus declaraciones más fuertes, Márquez afirmó que en Formosa existe una concentración de poder y cuestionó el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema relacionado con las reelecciones provinciales. Tras la difusión del discurso, el senador nacional Francisco Paoltroni compartió la intervención de la legisladora y reiteró su pedido de intervención federal para Formosa. "Insfrán es un gobernador ilegítimo que se sostiene en el poder gracias a que burló la Constitución, con la ayuda de sus cómplices y de una Justicia dependiente", expresó el legislador formoseño en sus redes sociales. #Política #Formosa #GildoInsfrán #Paoltroni #LaLibertadAvanza #Senado
    2 días ago
  • @todos @destacar
    2 días ago
View on Instagram
Mensaje del Presidente Argentino @todos @destacar
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
Mensaje del Presidente Argentino @todos @destacar
2 días ago
View on Instagram |
1/3
🗣️ SENADORA LIBERTARIA CARGÓ CONTRA INSFRÁN Y PAOLTRONI VOLVIÓ A PEDIR LA INTERVENCIÓN FEDERAL DE FORMOSA La senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, cuestionó en el Senado la permanencia de Gildo Insfrán al frente del Poder Ejecutivo provincial y atribuyó su continuidad a reformas constitucionales y decisiones judiciales que, según sostuvo, permitieron extender su permanencia en el cargo. Durante una cuestión de privilegio, la legisladora recordó que Insfrán integra el Poder Ejecutivo formoseño desde 1987, primero como vicegobernador y luego como gobernador, y criticó el esquema de reelecciones en la provincia. Entre sus declaraciones más fuertes, Márquez afirmó que en Formosa existe una concentración de poder y cuestionó el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema relacionado con las reelecciones provinciales. Tras la difusión del discurso, el senador nacional Francisco Paoltroni compartió la intervención de la legisladora y reiteró su pedido de intervención federal para Formosa. "Insfrán es un gobernador ilegítimo que se sostiene en el poder gracias a que burló la Constitución, con la ayuda de sus cómplices y de una Justicia dependiente", expresó el legislador formoseño en sus redes sociales. #Política #Formosa #GildoInsfrán #Paoltroni #LaLibertadAvanza #Senado
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
🗣️ SENADORA LIBERTARIA CARGÓ CONTRA INSFRÁN Y PAOLTRONI VOLVIÓ A PEDIR LA INTERVENCIÓN FEDERAL DE FORMOSA La senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, cuestionó en el Senado la permanencia de Gildo Insfrán al frente del Poder Ejecutivo provincial y atribuyó su continuidad a reformas constitucionales y decisiones judiciales que, según sostuvo, permitieron extender su permanencia en el cargo. Durante una cuestión de privilegio, la legisladora recordó que Insfrán integra el Poder Ejecutivo formoseño desde 1987, primero como vicegobernador y luego como gobernador, y criticó el esquema de reelecciones en la provincia. Entre sus declaraciones más fuertes, Márquez afirmó que en Formosa existe una concentración de poder y cuestionó el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema relacionado con las reelecciones provinciales. Tras la difusión del discurso, el senador nacional Francisco Paoltroni compartió la intervención de la legisladora y reiteró su pedido de intervención federal para Formosa. "Insfrán es un gobernador ilegítimo que se sostiene en el poder gracias a que burló la Constitución, con la ayuda de sus cómplices y de una Justicia dependiente", expresó el legislador formoseño en sus redes sociales. #Política #Formosa #GildoInsfrán #Paoltroni #LaLibertadAvanza #Senado
2 días ago
View on Instagram |
2/3
@todos @destacar
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
@todos @destacar
2 días ago
View on Instagram |
3/3

Notas Relacionadas: