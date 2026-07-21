Guía MICHELIN: La gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires reafirma su posicionamiento internacional

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La edición 2026 distinguió nuevamente la excelencia porteña, con nuevos reconocimientos que la consolidan como capital gastronómica.

En un escenario que confirma la fortaleza gastronómica porteña, la Ciudad volvió a destacarse en la Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026, la publicación de referencia mundial que reconoce a los mejores restaurantes por la excelencia de su propuesta culinaria. Este año, la Ciudad reafirmó su liderazgo con establecimientos distinguidos con Estrellas MICHELIN, así como también en la categoría Bib Gourmand y en la lista de Restaurantes Recomendados, y se fortalece una oferta de primer nivel que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

“Queremos seguir consolidando a la Ciudad como una capital gastronómica global, y valorar la experiencia. Cada recuerdo que alguien se lleva de un restaurante, de un bodegón o de un club, o de alguno de nuestros cafés o bares notables expresa nuestra identidad, gracias al talento de miles de profesionales de un sector que produce y elabora entre 12 y 14 millones de raciones diarias de comida”, sostuvo Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con más de 7.000 locales y un sector que emplea a más de 75.000 personas, la gastronomía es un motor económico y social clave. Representa un pilar del turismo porteño que se convirtió en uno de los principales motivadores para elegir Buenos Aires como destino: según datos del Observatorio Turístico de la Ciudad, 1 de cada 4 visitantes nacionales y 1 de cada 3 internacionales destacan a la experiencia gastronómica como el principal motivo de viaje a Buenos Aires.

“Las nuevas distinciones de la Guía MICHELIN son un reconocimiento a la excelencia que caracteriza a la gastronomía porteña. Detrás de cada restaurante hay talento, creatividad, trabajo y una búsqueda permanente por ofrecer experiencias de primer nivel. Buenos Aires se consolida como una gran capital gastronómica que combina tradición e innovación, genera miles de puestos de trabajo y es uno de los principales atractivos para quienes eligen visitarnos”, agregó Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Entre los principales reconocimientos de esta edición, el restaurante Aramburu renovó sus dos Estrellas MICHELIN, sosteniendo su lugar como la máxima referencia de la cocina argentina actual. El restaurante, encabezado por el chef Gonzalo Aramburu, conquista día a día los paladares más exigentes ganándose un merecido lugar en la élite internacional.

“Cada nueva edición de la Guía MICHELIN reafirma el lugar de privilegio de la cocina porteña entre las más destacadas del mundo. El talento de nuestros cocineros es el valor agregado detrás de este reconocimiento internacional que no solo atrae a visitantes, sino que consolida a nuestra Ciudad como capital mundial gastronómica”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

A su vez, la Ciudad sumó una nueva Estrella MICHELIN con la incorporación de Han, que se integra al grupo de restaurantes distinguidos junto con Crizia, Don Julio y Trescha. Ubicado en Villa Crespo y liderado por el chef Pablo Park, Han propone un menú de degustación de inspiración coreana con una mirada contemporánea, en una experiencia íntima que combina técnica, estacionalidad y producto local.

La categoría Bib Gourmand, que destaca la relación precio-calidad de los restaurantes, también tuvo novedades para la Ciudad. En esta edición se incorporaron Chuchú y Garabato Bistró, que se sumaron al listado de establecimientos distinguidos en la edición anterior de la Guía MICHELIN. Con estas incorporaciones, Buenos Aires continúa ampliando una oferta gastronómica diversa y de excelencia, reconocida tanto por su calidad como por su accesibilidad.

La selección de Restaurantes Recomendados de la Guía MICHELIN también incluye seis nuevas propuestas de la Ciudad. En esta edición fueron distinguidos Casa Palanti, Casa Veltri, José El Carnicero, Ness, Nika Club Omakase y Presencia, establecimientos que pasan a integrar el listado de restaurantes sugeridos por la guía por la calidad de su cocina y la experiencia integral.

La continuidad de la Ciudad en la Guía MICHELIN responde a una estrategia impulsada junto a la Provincia de Mendoza para fortalecer el posicionamiento internacional de ambos destinos a través de la gastronomía. Este año, ambas jurisdicciones renovaron el compromiso con la publicación, garantizando la continuidad de las evaluaciones independientes de restaurantes, acciones de promoción global y contenidos editoriales dedicados a ambos destinos.

La oferta turística de la Ciudad se completa con 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.

Para más información:

> Web | turismo.buenosaires.gob.ar/eventos .

> Instagram | Turismo Buenos Aires